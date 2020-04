Enhedslisten, Alternativet og Venstre har foreslået, at forældre med børn i institutioner midlertidigt har mulighed for orlov ved at udmelde deres børn fra institutionerne. Foto: doble.dphoto/David Pereiras - stock.adobe.com

Foreslår orlov for børn der holdes hjemme på grund af corona

Enhedslisten, Venstre og Alternativet vil 'holde' institutionsplads for de forældre i risikogruppen, som vælger at holde deres børn hjemme fra dagtilbud og SFO under corona-krisen

Albertslund Posten - 19. april 2020 kl. 06:17 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslisten, Alternativet og Venstre stiller på kommunalbestyrelsesmødet i aften forslag om, at forældre med børn i institutioner midlertidigt har mulighed for orlov ved at udmelde deres børn fra institutionerne.

Udmeldelsen kan vare mellem 1 - 6 måneder, hvorefter pladsen i institutionen står fri igen til barnet. Orlov kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

De tre partier foreslår, at børn som bliver udmeldt med henvisning til Covid19 er garanteret plads i samme institution når udmeldelsen eller orloven udløber.

Forslaget blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde 16. april - et møde, der ikke fandt sted fysisk (på grund af corona), men virtuelt med hver deltager i andre lokaliteter, typisk hjemme. Det blev sendt live på kommunens hjemmeside, styret af borgmesteren.

Dispenseres Op til sagsbehandlingen var der kommet ændringsforslag fra Socialdemokratiet, SF og Radikale. Forslaget tog udgangspunkt i de regler, der allerede er vedtaget i budgettet med en tilføjelse om, at der i særlige tilfælde kan disponeres fra regler fra de normale to måneders varsel. Det gælder 0-5-årige - ikke SFO eller klubber.

Kenni Flink (Alt.) forklarede om baggrund for forslaget:

"Det er inspireret af Gladsaxe, som indførte det for et par dage siden. Det er en vigtig mulighed for dem som stadig er bekymrede for at sende deres børn til institutionerne. Det er fair, at de ikke betale for et tilbud, de ikke benytter sig af", sagde Kenni Flink.

Forsvarligt Helge Bo Jensen (Enh.) sagde, at "i den her oplukningsfase er det afgørende, at vi gør det så forsvarligt som muligt og får så lidt smittespredning. Vi skal støtte dem, som har det mest udsat. Forslaget er vedtaget i Gladsaxe - det skal være nemmere og mere oplagt for udsatte eller bekymrede forældre at holde en lovformelig pause, hvis de kan holde deres børn hjemme. Det er vigtigt, at alle kommer så smertefrit igennem oplukningen som muligt. Om ændringsforslaget, så forstår vi ikke, hvorfor SFO-børnene ikke er omfattet af det".

Steen Christiansen (Soc.) kommenterede Gladsaxes beslutning:

"Gladsaxe og København har kapacitetsproblemer. Det har vi ikke i Albertslund"

Vi har en ordning i forvejen Leif Pedersen (SF) sagde, at SF kunne støtte ændringsforslaget.

"Vi har i forvejen en orlovsordning, og vi synes, at den skal dække dem, der er påvirket. Men fordi man har mulighed for at være hjemme, skal man ikke lade være med at sende sine børn i institution og fritages for betaling. Det er vigtigt at holde fast i, at børnene også skal have et socialt liv. Hvis forældre vil noget andet - og det forstår jeg - så er det op til dem selv. Vi kan ikke holde en plads til dem.", mente han.

Det handler om ikke at betale Lars Gravgaard Hansen (Kons.) sagde til Helge Bo Jensen:

"Man kan allerede i dag lovformeligt holde børnene hjemme - med mindre det er skolebørn. Det her handler om, at man så får mulighed for ikke at skulle betale for det. Vi har et velfungerende sundhedssystem, som siger, at det er OK, at der åbnes. Det skal vi støtte. Der er mange som arbejder ude i fronten dagligt med syge og ældre, og de går på arbejde hver dag. Vi kan ikke tilslutte forslaget, men gerne med på ændringsforslaget".

Målrettet sårbare Lene Rygaard Jessen (Enh.) sagde, at forslaget er målrettet voksne, som er særligt sårbare - måske kræftpatienter, der har nedsat immunforsvar.

"Børnene vil rigtig gerne ud og være sammen med kammeraterne. Men det er intet værd, hvis man bagefter mister sine forældre, fordi børnene bærer smitte hjem. Så man skal tænke sig godt om", mente hun.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) kunne godt støtte forslaget. "Det handler om, at forældrene ikke skal betale for en ydelse, man ikke bruger. Det er rimeligt", sagde hun.

Danni Olsen (DF) sagde: "Vi er imod de her orlovsordninger, men vi kan godt leve med ændringsforslaget. Men hvordan vil man sikre sig, at det kun er i særlige tilfælde, så det ikke bare er en ladeport, der åbnes. Det her handler kun om betaling - ikke om at overleve, som Lene siger"

Steen Christiansen kommenterede, at han som borgmester vil blive orienteret om de dispensationsansøgninger, der vil komme - og desuden sendes de til børne- og skoleudvalget.

Herefter blev der stemt. Først om selve forslaget. Det blev stemt ned. V, Enh. og Alt stemte for (4). Resten imod.

Herefter blev ændringsforslaget fra Soc., SF og Rad. tiltrådt i enighed.