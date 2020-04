Børn der holdes hjemme midlertidigt på grund af særlig corona smitterisiko skal sikres deres plads, når de kommer tilbage, mener tre partier. Foto: Arkivfoto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Foreslår orlov for børn der holdes hjemme på grund af corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreslår orlov for børn der holdes hjemme på grund af corona

Enhedslisten, Venstre og Alternativet vil ’holde’ institutionsplads for de forældre i risikogruppen, som vælger at holde deres børn hjemme fra dagtilbud og SFO under corona-krisen

Albertslund Posten - 16. april 2020 kl. 06:32 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslisten, Alternativet og Venstre stiller på kommunalbestyrelsesmødet i aften forslag om, at forældre med børn i institutioner midlertidigt har mulighed for orlov ved at udmelde deres børn fra institutionerne.

Udmeldelsen kan vare mellem 1 – 6 måneder, hvorefter pladsen i institutionen står fri igen til barnet. Orlov kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

De tre partier foreslår, at børn som bliver udmeldt med henvisning til Covid19 er garanteret plads i samme institution når udmeldelsen eller orloven udløber.

Baggrunden Partierne siger om baggrunden for deres forslag: Forslaget stilles på baggrund af den aktuelle situation med corona, og skal i den forbindelse hjælpe familier i risikogruppen ved at holde børnene hjemme. Samtidig vil det give en midlertidig økonomisk mindre udgift for familien, som alligevel ville holde sit barn hjemme. Yderligere vil det give mere plads i institutionerne og nedsætte smitterisikoen. Forslaget stilles efter inspiration fra Gladsaxe, hvor en samlet kommunalbestyrelse har vedtaget lignende forslag.

Se kommunalbestyrelsesmødet Kommunalbestyrelsesmødet kan i øvrigt ses live. Det foregår ikke i kommunalbestyrelsessalen med normalt fremmøde - på grund af corona-situationen.

Læs mere her

Dagorden for mødet kan ses her