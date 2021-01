Fælleshuset er tegnet af Dorthe Mandrup arkitejter og er et arkitektonisk vartegn. Problemet er, at huset ikke bruges nok, og det er for dyrt for beboerne at beholde. Arkivfoto: brie

Send til din ven. X Artiklen: Foreslår at rive ikonisk beboerhus ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreslår at rive ikonisk beboerhus ned

Fælleshuset er tegnet af Dorthe Mandrup arkitekter. Det blev bygget med høj arkitektonisk kvalitet og med en grøn profil. Men det bruges ikke, og det er for dyrt at have stående

Albertslund Posten - 22. januar 2021 kl. 06:35 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

På Robinievej i Albertslund er opført et ikonisk fælleshus for beboerne på området Herstedlund.

Fælleshuset blev bygget samtidig med, at de syv bebyggelses-æg blev opført på området Herstedlund i 2000'erne.

I lokalplanen var der krav om, at hvert 'æg' skulle have et fælleshus.

Men der blev også stillet krav om, at der skulle være et større fælleshus. Der kunne samle alle boliggrupperne.

Fælleshuset er tegnet af Dorthe Mandrup arkitekter. Det blev bygget med høj arkitektonisk kvalitet og med en grøn profil (jord- og solvarmeanlæg). Huset blev indviet i 2009.

Men problemet er, at huset sjældent bruges, og det er meget dyrt at have stående.

Det betyder, at grundejerforeningsmedlemmerne hvert år skal dele et underskud på ca. 100.000 kr.

Fem forslag Grundejerforeningen har derfor henvendt sig til Albertslund Kommune, og på forhånd har grundejerforeningen fem forskellige forslag til, hvad der kan ske med det store fælleshus:

Scenarie 1: Fælleshuset overtages vederlagsfrit af Albertslund Kommune. Huset kan derefter anvendes til kommunale aktiviteter.

Scenarie 2: Huset rives ned.

Scenarie 3: Huset sælges til ekstern bruger, enten erhverv eller beboelse. Huset er vurderet til ca. 2.7 mio. kr. Grundejerforeningen oplyser, at de har været i kontakt med en ejendomsmægler. Han mener et salg vil være vanskeligt og salgschancerne lave.

Scenarie 4: Huset lukkes ned for al brug. De omtalte helt basale udgifter, ca. 100.000 kr. om året, betales fortsat af beboerne i grundejerforeningen.

Scenarie 5: Huset drives i et samarbejde mellem grundejerforeningen og Albertslund Kommune. Grundejerforeningen foreslår selv følgende aktiviteter; ungdomsklub, anneks til skolen, politikernes hus, mødelokaler for foreninger, klubber etc.

Arkitektonisk vartegn Sagen har været behandlet på mødet i Miljø- og byudvalget. Inden mødet havde forvaltningen meldt ud, at der ikke umiddelbart kan findes noget at bruge huset til for kommunen. Hvis kommunen skal overtage huset (og grunden) vederlagsfrit, kan det begrundes i, at det er et vigtigt arkitektonisk vartegn i byen og den kommende byudvikling, hvor et stigende antal borgere også vil give øget pres på lokaler til foreninger til kulturelle formål og brug for daginstitutioner.

Borgmersteren havde stillet forslag om, at man gik efter den mulighed og samtidig forhandlede med grundejerforeningen om husets videre skæbne.

Bruger de mindre fælleshuse "Beboerne på Herstedlund bruger i høj grad fælleshuse, men de anvender primært de nære fælleshuse, der er knyttet til hver boliggruppe. Det går så ud over det store fælleshus for hele området, der sjældent bruges og er dyrt at drive", siger Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og byudvalget

"Vi talte i udvalget en del om sagen, men besluttede at sende den til videre behandling i Økonomiudvalget", siger Leif Pedersen. "Vi havde sagen til behandling, fordi der skulle ændres ved lokalplanen, hvis huset skal bruges til andre formål. Men da det mest handler om økonomi, fandt vi det mest naturligt at sende den videre".

Sagen skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen, når man har fundet frem til en løsning.