Se billedserie Hedemarksvej har været lukket før - da busholdepladsen blev bygget på nordsiden af Albertslund Station. Foto: Arkivfoto: Jørgen Brieghel

Foreslår at Hedemarksvej lukkes og bliver del af fængselsgrunden

Der skal arbejdes videre med planer om at lukke Hedemarksvej fra Albertsvænge til Hedemarksvænge. På den måde kan fængselsgrunden gøres større og mere attraktiv for fremtidig udvikling

Albertslund Posten - 28. februar 2021 kl. 07:15 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Fængselsgrunden skal udvikles, og entreprenøren A. Enggaard, der har indgået en aftale med Freja Ejendomme om at købe grunden, har henvendt sig til Albertslund Kommune for at høre om mulighed for, at Hedemarksvej kan inddrages og blive en del af den samlede fremtidige udvikling af fængselsgrunden.

Det betyder, at vejen som vi kender den i dag, foreslås lukket på stykket fra Albertsvænge til Hedemarksvænge.

Tanken er desuden, at cykelstien skal løbe gennem det fremtidige fængselsområde og skabe forbindelse mellem stationen og Hedemarken.

Sagen har været til behandling på Miljø- og Byudvalgsmødet, og her blev det besluttet at give forvaltningen mandat til at lade Hedemarksvej indgå i masterplanen, med henblik på senere nedlæggelse og salg af arealerne. Men det pointeres, at der ikke gives tilladelse til at sælge eller nedlægge vejen nu. Det vil kræve en ny sag i udvalget og efterfølgende i kommunalbestyrelsen.

Vejen bruges for lidt Umiddelbart mener forvaltningen, det vil være en god idé at sælge Hedemarksvej og lade den indgå i den samlede udvikling af fængselsgrunden.

Vejen bruges kun lidt, viser den seneste trafiktælling.

Den er foretaget i 2020, og viser, at vejen anvendes af ca. 630 køretøjer i døgnet.

"Der er således tale om en begrænset trafik, som kan omlægges til kommunens øvrige vejnet. Kommunens trafikmodel viser, at trafikafviklingen kan løses hensigtsmæssigt", skriver forvaltningen i indstillingen til sagen.

Og så har det betydning, at vejen bruges forholdsvis lidt. Vejen er lavet af en særlig asfaltblanding, der kræver bearbejdelse af biltrafik. Ellers tørrer asfalten ud og der kommer revner.

Endelig er det lange, lige vejstykke fristende til hurtig bilkørsel. Det betyder, at mange borgere føler sig utrygge ved at færdes på vejen.

Så samlet set vurderer forvaltningen, at indarbejdelse af Hedemarksvej i masterplanen udgør en væsentlig fordel for grundens fremtidige udvikling, og dermed ogspå en værdi for Albertslund Kommune. Forvaltningen vurderer også, at det ikke vil være problematisk for trafikafviklingen at nedlægge Hedemarksvej.

Har været lukket før - midlertidigt Samme vejstykke har i øvrigt været lukket tidligere, men dog kun midlertidigt.

Det var i 2013, hvor arbejdet med den nye busholdeplads stod på. Busholdepladsen lå før den tid på pladsen, hvor Kvickly ligger i dag i Albertslund Centrum.

Men Kvickly og p-kælderen, Plejecentret Albertshøj osv skulle opføres, og busholdepladsen flyttes til den nye lokalitet nord for stationen.

I byggeperioden måtte Hedemarksvej lukkes.