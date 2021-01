Foreningerne mister medlemmer på Corona-restriktionerne. Men nu er der mere hjælp på vej. Arkivfoto.

Foreninger ramt af Corona: Mere støtte er på vej

Kommunen vil skrue op for tilskuddet til de foreninger, der ikke kan søge hjælp gennem statslige hjælpepuljer

Albertslund Posten - 23. januar 2021 kl. 07:05 Af Finn Due Larsen

Corona-krisen har ramt foreningslivet hårdt. Flere foreninger over hele landet oplever en tilbagegang af medlemmer på grund af nedlukning og restriktioner, og det gælder også i Albertslund.

Men der ser nu ud til at være mere støtte på vej til de hårdt trængte foreninger. Albertslund Kommune lægger op til at øge medlemstilskuddet for de foreninger, der ikke kan søge hjælp gennem de statslige hjælpepuljer.

På sit næste møde har Kultur- og Fritidsudvalget en sag på dagsorden om en særlig "Corona-hjælpepakke" til foreningerne. For at hjælpe foreningerne gennem Corona-krisen foreslår forvaltningen, at taksterne for det kommunale medlemstilskud i 2020 hæves.

Det betyder, at de foreninger, der har oplevet tilbagegang i 2020, ikke får sat deres kommunale tilskud ned, som systemet ellers normalt er skruet sammen. De vil få det samme beløb i medlemstilskud i 2021, som de fik i 2020.

Mens de foreninger, der i 2020 har oplevet tilgang i antal medlemmer, i 2021 får sat medlemstilskuddet op med 10 procent per medlem.

Samtidig foreslår forvaltningen, at der afsættes 25.000 kroner af puljen til medlemstilskud til at hjælpe godkendte folkeoplysende foreninger, som ikke modtager medlemstilskud, og som er ramt økonomisk af Corona. Der er også sat penge af til en kampagne for at få flere medlemmer i foreningerne.

"Albertslund deltager" "Jeg er glad for, at kommunen nu har fået sin egen Corona-hjælpepakke. Så vi kan give støtte til de foreninger der ikke har mulighed for at søge midler fra staten", siger Hediye Temiz (Rad.), formand for Fritids- og Kulturudvalget.

Som nævnt er det ikke politisk besluttet endnu, da sagen først skal behandles på udvalgsmødet i denne uge. Herefter sendes sagen videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Men Hediye Temiz tror på, at der vil være politisk opbakning til forslaget.

"Vi er jo en kommune der sætter kulturen højt, og derfor er det oplagt, at vi yder denne støtte."

Hun gør samtidig opmærksom på, at der i forvejen findes en pulje i kommunen, der hedder "Albertslund deltager". Den skal sikre, at alle børn i Albertslund har mulighed for at deltage i en idræts- eller kulturforening uanset social baggrund.

Den indebærer, at forældre der ikke mener de har råd til at deres barn eller børn er med i en forening, kan bede foreningens bestyrelse om at søge kommunen om hjælp til at dække udgifterne til kontingent, klubtøj, o.l.

"Foreningerne er godt klare over at puljen findes, men desværre er borgerne ikke lige så bevidste om den", siger Hediye Temiz.

Man kan læse mere om puljen "Albertslund deltager" på kommunens hjemmeside, eller få mere information gennem foreningerne.