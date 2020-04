Send til din ven. X Artiklen: Foreninger får ny mulighed for at vise sig frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreninger får ny mulighed for at vise sig frem

Frivilligcentret har oprettet en "foreningsguide" på sin hjemmeside

Albertslund Posten - 27. april 2020

Der er kommet en ny mulighed for foreningerne i Albertslund til at vise sig selv frem.

Frivilligcenter Albertslund fortæller, at man har fået det der kaldes ForeningsGuiden på sin hjemmeside. Man håber, at det kan hjælpe borgere med at få et godt overblik over hvilke tilbud, der er i kommunen.

"Indimellem kan man havne i en situation, hvor man pludselig har brug for hjælp, og dér kan det være svært at række ud efter den, men i første omgang er det vigtigt, at man ved, at hjælpen er til stede. Derfor synes vi, det er relevant med en oversigt," siger Kristine Thomsen fra Frivilligcentret, som har arbejdet med at udforme ForeningsGuiden.

I centret har man fokus på trivsel og sundhed, og derfor er fællesskaber omkring interesser og kultur også væsentlige at få med i oversigten, forklarer hun. Derfor ser man det som afgørende for vores allesammens trivsel at opleve at være en del af et fællesskab, noget som jo er særligt aktuelt i de her Coronatider, hvor nogen af os er begyndt at opleve sociale abstinenser.

I processen med at få ForeningsGuiden op at stå, har der været en del arbejde med at opsøge foreninger og sociale tilbud, men det er en proces, som ikke er slut.

"Vi vil stadig gerne have flere med" siger Kristine Thomsen.