Krolf er en af de aktiviteter, som AIF Senior Idræt åbner op for fra på mandag. Arkivfoto: brie.

Foreninger: Vi er klar til at 'komme på græs' fra mandag

Både i AIF og HIC glæder man sig over genåbningen. Men samtidig prøver man at få styr på regler og retningslinjer

Albertslund Posten - 26. februar 2021 kl. 06:15 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Når der åbnes op igen for de udendørs idræts-aktiviteter fra på mandag den 1. marts, er vi klar.

Sådan lyder meldingen fra idrætsforeningerne i Albertslund, efter regeringens udmelding onsdag. Både i AIF og HIC har man i disse dage travlt med møder med kommunen og Stadion.

AIF Senior Idræt er blandt dem der glæder sig til endelig at kunne "komme på græs".

"Vi er klar til det. Vi har fået mange daglige henvendelser fra ældre der spørger hvornår vi kan åbne igen. Så alle glæder sig. Det er jo et stort fællesskab, vi igen kan sætte i gang", siger Jørn Jensby, formand for foreningen, der med sine 760 medlemmer er den største forening under AIF.

Kroket, krolf og stavgang er de discipliner der åbnes for nu, og fra 6. april forventes petanque også at komme på banen, forklarer han.

"Vi vil være påpasselige og se på hvordan vi bedst deler banerne og holder afstand."

Kræver selvdisciplin Med genåbningen følger en række regler og retningslinjer, som foreningerne i disse dage afventer de nøjagtige meldinger om. Men flere ting ligger dog fast, blandt andet at der højest må være 25 i gang med en aktivitet på én gang.

Det vil give nogle udfordringer, lyder fra både AIF og HIC.

"Det betyder, at vi inddeler fodboldbanen i tre områder, hvor man træner 25 ad gangen i hvert sit område. Det finder vi nok ud af, men det giver nogle udfordringer, når så 75 spillere er færdig samtidig og skal videre til omklædning", siger Søren Burchall, formand for HIC.

"Det må vi selvfølgelig løse, og det gør vi med afspritning og hvad der følger med. Men det kræver noget selvdisciplin af alle - både os som klub, trænerne og spillerne."

Træning, ikke kampe I AIF er det tennis og fodbold der nu er udset til at "komme på græs". Reglen om 25 er til at overse med tennis, men med fodbold er man ligesom i HIC indstillet på at folkesporten med læderkuglen kræver en del planlægning og klarlægning af regler og retningslinjer.

"Vi er i dialog med Stadion om hvordan vi løser opgaven. Med 25 er der jo kun lige til spillere, dommer og to trænere. Vi kan ikke spille kampe endnu, men det betyder, at vi kan komme i gang med at træne, og det glæder vi os rigtigt meget til", siger Dorte Smidt Johansen, formand for AIF.

Henover vinteren har AIF løst Corona-nedlukningen med virtuel træning. Formanden forventer, at mange af de der har deltaget her, nu kan mødes udenfor.

Men det bliver dog næppe allerede fra på mandag, vurderer hun.

De indendørs idræts-aktiviteter må vente. De er ikke med i regeringens genåbnings-plan i denne omgang.