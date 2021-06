Forbund raser efter overfald på fængselsbetjent: Vi havde advaret

"Manden var en stor belastning for alle på afdelingen både for ansatte og medindsatte. Derfor understregede vores tillidsrepræsentant, at der burde være en ekstra betjent til at tage sig af ham både for at sikre tålelig afsoning for de øvrige indsatte og for at undgå, at han ville reagere voldeligt. Det er frustrerende, at vores advarsler blev overhørt," siger Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, der lader forstå, at han "er stærkt utilfreds med overfaldet".