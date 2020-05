Forbrændingen er ikke et regionalt, men det der kaldes et honorarstøttet spillested. Arkivfoto.

Forbrændingen i hård konkurrence: Blev ikke regionalt spillested

Der er tale om en samlet bevilling på 32,7 milliioner kroner til de 19 spillesteder. Med titlen som regionalt spillested følger et "særligt ansvar for, at rytmisk live-musik af høj kvalitet og inden for mange forskellige genrer kommer tæt på borgerne i alle dele af landet", som der står i formuleringen fra Statens Kunstfond.