Forbered dig på rollen som mor

Herstedvester Kirke starter samtaler for gravide, der vil forberede sig på livet som mor

Et barn knytter sig til sin mor, længe inden det bliver født. Moren udgør hele barnets verden, og barnet kan kende morens stemme blandt hundrede andre. Alligevel kræver det stort mod at knytte sig til et barn, man endnu ikke har holdt i sine arme, og de glade forventninger får let følgeskab af et tårn af bekymringer.

Graviditeten kan sætte gang i mange forskellige tanker og følelser, som det er vigtigt at sætte ord på, og det er netop, hvad man får mulighed for i samtaleforløbet for gravide i Herstedvester Kirke

"Det er en stor og stærk oplevelse, når man som kvinde venter barn," forklarer Jeannie Osman Sommer. "Livet i maven vokser, og det samme gør kærligheden, men også bekymringerne. Hvad sker der med mig, når jeg bliver mor? Hvordan vil jeg takle ikke at få min søvn? Hvad nu, hvis det går galt?".

Ideen med at tilbyde samtaler for gravide har sognepræst Jeannie Osman Sommer fået fra Sydhavn sogn i København, hvor der igennem en årrække er blevet afholdt flere samtaleforløb for gravide og med gode erfaringer. Samtaleforløbet er udviklet og tilrettelagt af sognepræst Helene Ferslev i et samarbejde med forskningschef Henrik Norholt, der forsker i småbørnspsykologi og familiedannelse. Samtalerne fungerer som en slags mental forberedelse til rollen som mor og det nye forældreliv og tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for mødres tilknytning til barnet i maven.

Med det nye samtaletilbud til gravide giver Herstedvester Kirke og sognepræst Jeannie Osman Sommer plads til at gravide kan finde et mentalt helle i kirkerummet og forberede sig på rollen som mor, som er en stor livsomvæltende begivenhed. Det er åbne og fordomsfrie gruppesamtaler med maks. fire deltagere, hvor man frit kan tale om alt fra de store spørgsmål i livet til hverdagens problematikker. Hver gang med udgangspunkt i ét af følgende 6 temaer: Graviditeten, Det ufødte barn, Dig som mor, En ny familie, Fødslen og Livet med et lille barn.

Et samtaleforløb strækker sig over seks gange og foregår i små hold af maks. fire gravide. Der startes løbende hold op i løbet af 2020, datoer og tidspunkter aftales på det enkelte hold. Det er gratis at deltage, og alle gravide er velkomne også selv om de ikke er medlem af folkekirken og ikke bor i sognet.

Tilmelding: skriv til sognepræst Jeannie Osman Sommer på jeos@km.dk