Svømmehallen ved Herstedvester Skole har været lukket en del år, men det er besluttet, at den skal genopstå. Arkivfoto

Forarbejdet til kunstgræsbane og ny svømmehal skal i gang

Det foreslås nu, at der sættes gang i forundersøgelser til en svømmehal på Herstedvester skole og en kunstgræsbane i syd

Albertslund Posten - 15. januar 2021

Politikerne skal i den kommende uge tage stilling til to sager, der er en del af Budget 21 aftalen: Nemlig at opføre en ny svømmehal på Herstedvester skole (tidligere Birkelund svømmehal) samt en ny kunstgræsbane på BS72's baner i Syd.

I første omgang skal sagerne behandles af Miljø- og byudvalget og endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.

Det er planen, at den kommende svømmehal ved Herstedvester skole skal ske på den mest bæredygtige måde ved at genbruge så meget af det eksisterende som muligt.

Her ligger i forvejen Birkelund svømmehal, der blev lukket ned på grund af hallens elendige tilstand.

Der skal i første omgang udarbejdes et miniudbud, så man kan få rådgivere til at komme med et projektforslag.

Rådgiverne vil så lave en ny tilstandsregistrering af hele bygningen og dens installationer og komme med en tilstandsvurdering af, hvad der kan genbruges, hvad der skal repareres eller hvad der skal udskiftes/nybygges.

Det skal munde ud i et bud på den mest økonomiske løsning for etablering af en svømmehal. Der vil også komme svar på, om nuværende bygningsdele kan genbruges, eller om bygningen skal nedrives og erstattes af en ny.

Derefter laves et skitseforslag, der kan behandles af kommunalbestyrelsen før sommerferien.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til den videre proces for inddragelse af brugerne, før der kan udarbejdes et egentligt projektforslag med til- og fravalg, som kan fremlægges for Kommunalbestyrelsen i efteråret 2021.

Kunstgræsbane i syd En kunstgræsbane i syd er et ønske, der længe har været oppe. Nu er den på vej.

Miljø- og Byudvalget skal i første omgang se på sagen.

Det skal undersøges, hvordan en kunstgræsbane kan placeres ved BS72's baner.

Undersøgelsen vil omfatte etablering af selve kunstgræsbanen, belysningsanlæg og eventuel andre anlægsarbejder.

Miljø og drift skal undersøges. Det skal undersøges, om man kan få andre end kommunekassen til at være med til at betale banen. Der skal så laves et skitseforslag, der er klart så det kan blive en del af budget 2022.

For begge sager - svømmehal og kunstgræsbane - handler det i første omgang altså om at frigive de penge, der i forvejen er afsat i budgettet til at lave de nødvendige forundersøgelser.