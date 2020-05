Frokostordningen i daginstitutionerne har været kommunal siden 1994. Det er slut nu. Arkivfoto: Martin Kleisberg Foto: Martin Kleisberg

Send til din ven. X Artiklen: Forældrene skal selv betale for madordningen fra oktober Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældrene skal selv betale for madordningen fra oktober

Som en del af budgettet for 2020 bliver madordninger i institutioner forældrebetalt. Morgen- og mellemmåltider betales fortsat af kommunen

Albertslund Posten - 28. maj 2020 kl. 05:33 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frokostordningen i de kommunale dagtilbud skal betales af forældrene, den skal arrangeres af kommunen, og institutionerne skal selv beslutte, hvordan ordningerne skal være.

Det er en del af budgetaftalen for 2020, og nu har kommunalbestyrelsen også vedtaget den.

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) sagde på kommunalbestyrelsesmødet 26. maj:

"Madordningen skal lægges om i dagtilbuddene. Der skal besluttes valg af madordning, besluttes retningslinjer for valget og hvor tit valget skal foregå. Ordningen skal træde i kraft 1. oktober 2020. Vi tager det her ekstra kommunalbestyrelsesmøde om det, så man kan komme i gang. Forældrebestyrelsen har kompetencen til at fravælge den kommunalt valgte, forældrebetalte ordning. Afstemninger i dagtilbud vil være bindende. Bestyrelser kan godt vælge at lave en dyrere ordning, hvis de vil prioritere det. Formiddags- og eftermiddagsmåltider bliver der fortsat plads til, og der afsættes et beløb til det".

Kærlighed til ordningen Mehmet Kücükakin (SF) var ikke glad for at droppe den nuværende ordning:

"I SF har vi stor kærlighed til madordningen, og vi har kæmpet for at bevare den i sin nuværende form. I Budget 2020 er det den sag, vi har haft det sværest med. Men vi er glade for, at vi frem til marts kan finde en alternativ løsning. Indtil videre har det ikke været muligt. Derfor skal den forældrebetalte ordning træde i kraft. Vi er dog tilfredse med, at vi er enige om, at morgen- og mellemmåltider beholdes. Vi er også tilfredse med, at tiden for en beslutning udvides til fire uger. Det giver tid til at finde den rigtige løsning i institutionerne", sagde han.

En trist sag "Det er en rigtig trist sag", mente Helge Bo Jensen (Enh.) "I den nuværende ordning blev bespisningen indført i 1994 og har kørt lige siden. Der har været bespisning i institutionerne længe inden. Gennem alle de år er vi som samfund ikke blevet fattigere. Alligevel har vi nu ikke råd til, at børnene får sund og nærende mad. Det er tankevækkende og uacceptabelt. En anden måde at løse det her på kunne være at tage de 5-6 mio. kr. som udligningsreformen vil give os ekstra. Det ligger lige for", mente han.

Det sker i andre kommuner "Vi er indforstået med, at der indføres betaling for bespisning - som det sker i de fleste andre kommuner i Danmark", sagde Nils Jul Gjerlev (Kons.) "Vi har et ændringsforslag: Valg skal ske årligt og ikke hvert andet år. Forældrene skal have indflydelse i forhold til den korte periode, forældre har børn i dagtilbud. Hvis vi ellers sikrer gode rammer for vores madtilbud, så tror jeg, opbakningen er til stede", mente han.

Det er prisen Danni Olsen (DF) syntes det var ærgerligt, at ordningen forsvinder:

"Det konservative ændringsforslag er fint, når det nu skal være. Det vil vi gerne støtte. Det her er en del af prisen for minimumsnormeringer. Forældrene skal betale det. Vi har kun betalt halvdelen af prisen for minimumsnormeringerne, og der er stadig ikke penge til det i overslagsårene. Så der vil komme flere besparelser og takststigninger. Vi har en løsning på en anden mulighed for at gøre det her i vores budgetforslag", sagde han. Heller ikke Venstre kunne stemme for:

Sofie Amalie Blomsterberg (V) sagde:

"Man fortæller historien om minimumsnormeringer, men lægger regningen over på forældrene i form af besparelser og takststigninger", begrundene hun.

Herefter var der afsteming. Først om det konservative ændringsforslag. Det blev ikke vedtaget. For stemte Konservative, Venstre, Alternativet og DF. Imod stemnte Socialddemokratiet, SF og Radikale. Enhedslisten undlod.

Selve forslaget blev så vedtaget med stemmer fra Socialdemokratiet, SF, Radikale og Konservative. Resten stemte imod.