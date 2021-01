Forældre om kommunens skimmelsvamp-plan: Vi har mistet tillid

Hvordan kan vi tro på det vil fungere, sådan som processen har været indtil nu, siger formand for forældrebestyrelsen i en af de skimmel-ramte institutioner

Det fortæller Camilla Lerking, formand for forældrebestyrelsen i Jægerhytten, der er en af de ramte institutioner.

"Det har været en meget svær proces, hvor vi først har skullet fortælle børnene at de skulle flytte til Naverland, så på Sydskolen - og nu bliver det så alligevel Naverland."

Hun henviser til, at kommunen, som tidligere omtalt, har fremlagt en plan for både Jægerhytten, Brillesøen og Tranekæret. I Jægerhytten loves en ekstraordinær rengøring i hele institutionen, og børn og personale skal så blive i de nuværende lokaler indtil marts, hvor de flyttes over i Naverland, mens Jægerhytten, der er en del af Damgården, skimmelrenoveres.