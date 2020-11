For meget madaffald ender stadig i beholderen til restaffald

Film om undskyldningerne

"Tallene viser, at mange borgere i Albertslund, er ret gode til at sortere madaffald, men også, at mange stadig ikke er kommet ordentlig i gang. Og det er superærgerligt, når vi nu har et affaldssystem, hvor ressourcerne i madaffaldet kan blive til biogas og gødning til gavn for både miljø og klima", siger Signe Landon fra Agenda Centeret. "Det vil vi i Agenda Centeret sammen med "Affald og Genbrug" i kommunen gerne gøre noget ved. Vi kontakter derfor de boligområder, hvor mængden af madaffald halter bagefter, og sætter nogle initiativer i gang sammen med dem. Derudover har vi lavet nogle små film, der med et glimt i øjet tager fat i de 5 mest brugte undskyldninger, for ikke at sortere. Filmene kan man se på vores Facebookside.