Det er som sædvanligt væltet ind med kuponer til konkurrencen "Årets Profet".

For første gang: Lodtrækning mellem suveræne profetvindere

To læsere havde gættet rigtigt på alle spørgsmål om 2020, og så måtte der trækkes lod

Albertslund Posten - 21. december 2020 kl. 06:22 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Det er aldrig sket før i al den tid, der har været en profetkonkurrence i Albertslund Posten: Hele to læsere havde gættet helt rigtigt om begivenheder i det kommende år. Derfor måtte der lodtrækning til, og vinderen blev Grethe Lausten, Jelsbuen 36.

Grethe kan dermed udsmykke sig med titlen Årets Profet 2020 - og samtidig inkassere 12 flasker rødvin.

Konkurrencen går ud på, at man skal gætte rigtigt på 10 spørgsmål vi stiller, om hvad der vil ske i det kommende år.

Konkurrencen løber også i 2021, og kuponen du skal udfylde for at være med, finder du i dette nummer af den trykte Albertslund Posten + de kommende numre ind i starten af januar.

De 10 rigtige Men lad os lige få gentaget spørgsmålene, vi stillede i december 2019 - med de rigtige svar:

1: Er Mette Frederiksen statsminister 15. december 2020? JA.

2: Ved dette års budgetforhandlinger blev der talt om at sætte kommuneskatten op. Det skete ikke for 2020, men bliver personskatten sat op i budgetaftalen for 2021, der indgås i 2020? NEJ

3: I budgetforliget for 2020 er tre partier (S, SF og Rad.) med. Vil der være flere end tre partier med i budgetforliget for 2021, der indgås i slutningen af 2020? JA - for første gang i 'mands minde' var samtlige partier i kommunalbestyrelsen med i en budgetaftale.

4: Bliver det inden 15. december 2020 besluttet, at Albertslund Motorsports Center skal placeres med lokaler og baner på stadionområdet? NEJ - forslaget var oppe at vende, men blev forkastet. Der var massiv modstand blandt borgerne om at få AMC til Stadion. Til gengæld ville politikerne arbejde på at lade AMC blive i Hyldager Bakker.

5: Bliver der inden 15. december 2020 taget første spadestik til en ny stadionhal? JA - det blev der reelt, for gravemaskinerne gik i gang, og arbejdet er i fuld gang. Men på grund af corona-situationen blev første spadestik aldrig fejret. Man håber på at kunne holde rejsegilde for albertslunderne i løbet af 2021.

6: Bliver der inden 15. december taget første spadestik til byggeri af boliger på Radiogrunden? NEJ - byggeplanerne ligger i dvale. Det vurderes, at det bliver vanskeligt at få dispensation til at ændre området fra landszone til byzone (som der kræves, før der kan bygges), fordi der i løbet af året skød ret mange nye boligprojekter op i Albertslund. Dermed kan kommunen ikke med god ret hævde, at der mangler plads til boligbyggerier i Albertslund. (Det er den korte forklaring på et langt og indviklet sagsforløb!).

7: Kommunen har iværksat en advokatundersøgelse for at få klarlagt forløbet omkring et tragisk dødsfald på Albertshøj den 3. januar 2019. Bliver kommunen frikendt for fejl, når resultatet af advokatundersøgelsen foreligger? NEJ - Albertslund Kommune begik fejl på flere punkter i sagen, konkluderer advokatundersøgelsen. Familien har fået en undskyldning fra kommunen. En politiefterforskning er desuden afsluttet, og det nyeste er, at familien vil søge kommunen om erstatning.

8: Netto ved Kanaltorvet er lukket. Åbner der inden 15. december 2020 et spisested i lokalerne? NEJ - der åbnede et etnisk supermarked.

9: Ved EM i fodbold til sommer spiller Danmark sine tre gruppekampe i Parken. Går Danmark videre til 8-dels finalerne? NEJ - for EM blev aldrig afholdt, på grund af corona.

10: Vinder Danmark mere end to guldmedaljer ved OL i Tokyo? NEJ - for heller ikke OL blev afviklet. Årsagen: Corona.