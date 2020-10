Vivi Nør Jacobsen (SF) er sengeliggende med corona. Foto: kim wendt

Folketingskandidat ramt af corona: Kære venner, I skal tage det her alvorligt

”Jeg har overgivet mig til sofaen, pillerne og coronaen. Det er en led omgang”, siger Vivi Nør Jacobsen, folketingskandidat for SF i Taastrupkredsen

Albertslund Posten - 26. oktober 2020 kl. 20:59 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

SF’s folketingskandidat i Taastrupkredsen, Vivi Nør Jacobsen fra Albertslund er blevet ramt af corona.

Det meddeler hun i et opslag på Facebook.

”Jeg har overgivet mig til sofaen, pillerne og coronaen. Det er en led omgang. Den rammer forskelligt og hvis du skal have den indenfor hos dig, håber jeg, du slipper nådigt. For mig har den ramt med feber så det klodser, lede led- og muskelsmerter, en hovedpine af de store, og så har den taget min smags- og lugtesans”, skriver Vivi Nør Jacobsen i et åbent opslag på Facebook.

”Det går jo nok over. Jeg er 44 år og løb 12 km i skoven umiddelbart samtidig med, at jeg blev smittet. Så jeg skal nok snart få det bedre. Men hvad med de andre... Så kære venner, negliger ikke corona. Undgå at få den - og undgå at give den videre”.

Dårlig samvittighed Vivi Nør Jacobsen fortæller, at hun samtidig med sygdommen lider af dårlig samvittighed:

”Det at blive testet positiv giver en følelse af at være en knap så god holdspiller. Lidt som da jeg gjorde mit bedste i skolefoldbold og scorede ... selvmål. Ja, jeg gjorde mig umage, men det var jo ikke godt nok. Og jeg synes at jeg har sprittet af og gjort mig en hvis umage, men bolden gik alligevel ind, og nu ligger jeg her på sofaen”.

Lad os få smitten minimeret Vivi Nør Jacobsen har kontaktet dem, hun har været sammen med i den nærmeste tid. Meldinger lyder heldigvis, at alle er gået fri og ikke blevet smittet af hende.

”Jeg håber det fortsætter sådan. Jeg var også ved at være mæt af afstand, sprit og restriktioner, men jeg er nu et levende bevis på hvorfor, vi forsøger at undgå den. Turen med corona er langt værre for andre. Den tager pusten fra folk og sender dem i respirator og i værste fald koster den dem livet. Så min opfordring er: Tag den næste tørn med afstand og sprit med, og lad os få smitten minimeret og forhåbentlig vil vaccinen snart være klar til at gøre sit”, slutter Vivi Nør Jacobsen sit opslag.

Herfra ønsker vi hende god bedring.