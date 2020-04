Folkeoplysning kan godt lade sig gøre i en coronatid

"Vi har ligeledes valgt, at vores mange fagligt stærke medarbejdere står til rådighed og er i så tæt kontakt, digital eller telefonisk med de borgere og kursister, som ønsker det - og for hvem det er en hjælp til at komme igennem denne periode med isolation og kontakt på fjerndistance", siger Tonny Nissen.

"Lige nu oplever vi en stor interesse for særligt ordblinde undervisning i Dansk, matematik, Engelsk og LST - læren om brug af de nyeste læsetekniske hjælpemidler. Sammen med tilbud om FVU undervisning, er disse læringstilbud åbne for alle - og er helt gratis at deltage i", siger Tonny Nissen.

"Vi har nu markedsført og oplyst om de øjeblikkelige gratis læringstilbud i gennem den seneste par uger, og vi oplever at få kontakt med rigtigt mange mennesker her fra Albertslund, som har taget imod de åbne tilbud. Vores oplevelse er, at for langt de henvendelser er der et stort ønske om at bryde egen isolation, og at bruge tiden til "noget fornuftigt...". Og det siger vi ikke nej til - her på VVC", lyder det fra Tonny Nissen.