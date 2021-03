Førsteklasses affaldsindsamling

"Vi snakkede bl.a. om, at det forurener, at dyr kan komme til skade, og om hvordan det påvirker os mennesker at færdes steder med meget affald. Det var der blandt eleverne ikke nogen tvivl om, gør os i dårligt humør. Eleverne fik også at vide, at cigaret-skodder er den type affald, der antalsmæssigt ligger mest af i naturen, og da der heldigvis ikke var nogen rygere blandt eleverne, blev vi hurtigt enige om, at det må være de voksne, der smider mest affald, men også at børnene ikke er helt uskyldige, for slikpapir er den type affald, der ligger næstmest af".