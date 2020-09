Se billedserie Gårdhuset i Mågens kvt. har stået tomt snart et år. Foto: brie

Flyttede til nyrenoveret hus - men opdagede giftig blymaling bag tapetet

Mousa El Bahri og familien skulle være flyttet ind i deres nyrenoverede gårdhus i december sidste år. Men fund af gammel blymaling bag det nye tapet har forsinket indflytningen

Albertslund Posten - 30. september 2020 kl. 06:00 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"Vi kunne overtage gårdhuset i Mågens kvt. 1A december 2019", fortæller Mousa El Bahri.

Men sådan er det ikke gået.

"Jeg kom hjem fra en forretningsrejse, og inden vi rykkede ind, gennemgik vi huset for at se, hvad vi ville have lavet. På forhånd havde vi søgt om ændringer. Vi gik i gang med at få fjernet tapetet på gavlvinduerne. Det var her, at maleren gjorde mig opmærksom på, at der inde bag tapetet var gamle rester af blymaling, som skulle have været fjernet, inden vi flyttede ind - i forbindelse med renoveringen af huset", fortæller Mousa El Bahri.

Det fik Mousa El Bahri til at lede efter faglig viden om blymaling.

Først farlig når der bores hul "I sig selv er det ikke farligt med blymaling bag nyt tapet", siger han. "Ikke før man borer huller i det, fordi man skal hænge noget på væggen. Så bryder man den indkapslede blymaling og støvet er dokumenteret farligt".

"Tidligere var det ikke ualmindeligt, at man brugte blyholdig maling. Men det er dokumenteret sundhedsfarligt, så den slags skal ikke findes i et nyrenoveret gårdhus".

"Jeg købte en blyindikator, der gav udslag på, at der var for meget bly i den gamle maling. Derfor kontaktede jeg ejendomskontoret for at få det fjernet. Jeg fik at vide, at de ikke kendte til, at blyholdig maling skulle være farligt. Men de tog en prøve, og den viste for højt blyindhold. De ville så bede deres maler om at fjerne malingen. Men jeg sagde til dem, at der jo skulle tages særlige forholdsregler. Fik det svar, at maleren havde styr på det".

"For en sikkerheds skyld sendte jeg en blyvejledning til dem".

Efter forskrifterne "Da maleren gik i gang med at fjerne malingen, foregik det uden afdækning eller værnemidler og med lak-remover, og husets genvex anlæg kørte, så alle giftige partikler røg ind her. De skiftede filtrene i genvex, og det hele sluttede med, at rengøringsfolk kom og vaskede og aftørrede overflader. Desuden var arbejdet ikke udført, som vi havde aftalt", fortæller Mousa El Bahri.

"Jeg har siden forsøgt at få arbejdet udført efter forskrifterne, og sådan som vi havde aftalt. Bo-Vest oplyser at det skal tages internt i afdelingen. Men det har været meget svært at få kontakt til Bo-Vest og andre, fordi der har været lukket pga corona og holdt sommerferie. I mellemtiden har min hustru, vores børn og jeg kunnet bo hos mine forældre i Albertslund. Men det er en uholdbar situation, og jeg frygter, at vi kan se frem til at holde 1-års jubilæum i huset, vi endnu ikke har fået."

Huslejenævnet er inde over "Samtidig har jeg kontaktet LLO for at få dem til at gå ind i sagen. Her ville man have huset besigtiget og huslejenævnet ind over. Også det arbejde har været sat på pause på grund af corona. Men det ser dog ud til, at der i løbet af den kommende måned, kan træffes en afgørelse her".

"En ting er, hvordan det er med vores bolig. Men andre kan risikere at stå i samme situation. Ikke mange ved, at der kan være blyholdig maling bag tapetet på nyrenoverede gårdhuse. Derfor har jeg også haft kontakt til Bo-Vest på sidelinjen, selvom det har været ejendomskontoret, der skulle køre sagen med os".

"Det er er en meget uholdbar situation for os. Jeg har oplevet, at arbejdet har været udført forkert, man har ikke kendt til retningslinjerne, og familien har været hårdt presset af at bo på lidt plads hos mine forældre. Vi vil gerne snart have en løsning og har ikke råd til at betale for to huslejer. Alternativt har vi spurgt, om der ikke kunne tilbydes en erstatningsbolig, men det har ikke været muligt".

Sagen nu er indbragt for beboerklagenævnet i Glostrup Kommune, og i mellemtiden opfordrer Mousa El Bahri andre beboere til at være opmærksomme på, at der kan være gammel og sundhedsfarlige maling bag tapetet på selv et nyrenoveret gårdhus.

Sagen er under behandling AP har bedt Bo-Vest om en kommentar. Den bringer vi her:

"Vi kan ikke kommentere på den specifikke sag, da den for tiden behandles i beboerklagenævnet.

Vi har fremlagt vores dokumentation i sagen for beboerklagenævnet. Her mener vi selvfølgelig, at arbejdet i boligen er udført korrekt efter de rette forskrifter, herunder med rådgivning fra eksterne parter med indgående ekspertise inden for håndtering af blyholding maling.

Generelt kan vi sige, at der i hele byggesagen i AB Syd, som i andre byggesager i Bo-Vest, altid gennemføres den nødvendige miljøsanering i forbindelse med helhedsplanener. Det vil sige, at man miljøsanerer på overflader, hvor der skulle ske gennembrydning af vægge, for eksempel ved tekniskskabe, hoveddør, badeværelse og køkken. Det sker af hensyn til arbejdsmiljøet for de involverede håndværkere, der udfører den slags opgaver".