Flyttedag for valgsted: Retur til Kongsholmcentret

Beslutningen betød, at et flertal af politikerne gik imod indstillingen fra forvaltningen. Her havde man anbefalet ikke at flytte valgstedet tilbage, blandt andet begrundet med parkerings-mulighederne og risikoen for at vælgere går forkert ved en flytning, på trods af at der er blevet informeret om den i forvejen.