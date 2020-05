Flot pris til albertslunder: Hædret for forskning i børns overvægt

Nanna Julie Olsen, der er postdoc og ph.d. ved Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, har vundet prisen for sin forskning i hvordan børns forbrug af sodavand og andre sukkersødede drikke påvirker deres stofskifte, blandt andet i form af udvikling af overvægt.

"Nannas forskning kan få stor betydning for folkesundhed, fordi resultaterne kan bruges til at lægge strategier for, hvordan man kan forebygge overvægt hos børn", skriver BNF.

"Overvægt hos børn er et problem i mange lande rundt om i verden. Jeg er utrolig glad for at blive anerkendt for dette arbejde. Det motiverer mig og mit team til at fortsætte med at gøre, hvad vi gør, og forhåbentlig gøre en reel forskel i denne globale udfordring", siger Nanna Julie Olsen.