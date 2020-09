Fra Mellemfolkeligt Samvirkes aktion i Centrum mandag. Men tirsdag aften afviste politikerne forslaget fra SF og Enhedslisten.

Flertal sagde nej: Albertslund skal ikke tage imod 10 flygtningebørn

Ændringsforslag fra SF om 5 børn i stedet for 10 blev også afvist

Albertslund Posten - 09. september 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen

Albertslund kommer ikke til at tage imod 10 uledsagede flygtningebørn.

Et forslag fra SF og Enhedslisten blev på kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften stemt ned af et flertal.

"De uledsagede flygtningebørn udgør en særligt sårbar gruppe blandt de millioner af mennesker, der er på flugt. Albertslund bør kunne gøre sin del for at hjælpe denne gruppe, ved at give dem ly og en ny start", lød det i forslaget fra de to partier, der henviste tilsituationen i Moria-lejren på den græske ø Lesbos.

"Et tilsvarende forslag er vedtaget i København og Sønderborg. Det bør vi også kunne tage stilling til her", sagde Helge Bo Jensen (Enh.).

Hediye Temiz (Rad.) og Kenni Flink (Alt.) støttede forslaget:

"Det er vores tur til at være en del af løsningen", sagde Kenni Flink.

"O-kommune" Men der var ikke opbakning fra Socialdemokratiet, Konservative, DF og Venstre.

"Forslaget er yderst sympatisk, men vi kan ikke tiltræde. Vi har mange områder i Albertslund hvor det ikke kører. 10 lyder ikke af meget, men det koster", sagde Lars Gravgaard Hansen (Kons.)

Allan Høyer (DF) efterlyste en finansiering af forslaget. Han henviste til beregninger, der viste at det ville koste kommunen 5,3 milloner kroner at tage imod børnene.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) sagde, at "vi kan ikke redde hele verden i Albertslund", mens borgmester Steen Christiansen (Soc.) mente, at løsningen af flygtninge-problemerne ligger et andet sted:

"Jeg har stor sympati for det humanitære, men det er en fælleseuropæisk opgave at løse. Regeringen og Folketinget har truffet den beslutning, at Albertslund er en 0-kommune, og det er vi jo fordi vi løser en kæmpe integrationsopgave, og har gjort gennem tre årtier."

Får et tilskud Vivi Nør Jacobsen (SF) lod forstå, at hun "ærgrede sig" over debatten:

"Vi skal ikke modtage børn igen og igen. Det her er en akut løsning - med en flygtningelejr på Lesbos."

Hun afviste også de økonomiske argumenter:

"Der bliver spurgt, om vi har råd. Man får et forhøjet tilskud, hvis det er uledsagede flygtningebørn. Samtidig vil de som asylansøgere få deres sag behandlet. Vi afblæser ikke nogle regler, vi åbner bare vores kommunegrænse."

Debatten rullede en del frem og tilbage, og da det var tydeligt for SF og Enhedslisten, at der ikke var et flertal bag, stillede SF et ændringsforslag om, at kommunen kunne tage imod 5 uledsagede flygtningebørn under 15 år.

Også det forslag blev stemt ned.