Flere ud at stemme: Mobile valgsteder skal få valgdeltagelsen op

Kommunen har fået støtte til et projekt med mobile brevstemmesteder. Ikke alle partier er begejstrede

Albertslund Posten - 17. september 2021

Frem til kommunalvalget 16. november bliver der flere muligheder for at brevstemme i Albertslund end der plejer at være.

Et mobilt brevstemmested vil fra 5. oktober til 12. november drage rundt i kommunen, på udvalgte steder.

Kommunen har ansøgt om og fået bevilget støtte fra en statslig pulje, som er oprettet med det formål at øge valgdeltagelsen til kommunal- og regionsrådsvalget.

Albertslund har fået 485.000 kroner til formålet, som især retter sig mod de kommuner og de grupper af borgere der har den laveste valgdeltagelse. Ved det seneste kommunalvalg stemte 66 procent i Albertslund, hvor landsgennemsnittet var 71.

Det er især de unge, borgere med anden etnisk herkomst end dansk og borgere på overførselsindkomst det kniber med at få hen til valgurnerne.

På det seneste møde i kommunalbestyrelsen blev projektet endelig godkendt. Men meningerne var delte, og ikke alle rundt om bordet var begejstrede.

Ikke langt "Det er fantastisk, det her. Vi har nu fået nogle penge for at kunne være med til at øge valgdeltagelsen. Jeg glæder mig til at se om det giver en effekt", sagde Leif Pedersen (SF).

Han fremhævede, at det mobile valgsted først og fremmest handler om, at Albertslund har en meget lav valgdeltagelse i forhold til andre kommuner. Ikke at der, som i andre kommuner, er langt til valgstederne.

Det blev fremhævet af Lars Gravgaard Hansen (Kons.) som problematisk:

"Vi kan ikke være det bekendt. Vi er en kommune, hvor der ikke er nogen der har langt til et valgsted. Det her burde bruges til nogen kommuner der er værdigt trængende. Hvis vi har en lav deltagelse, er det ete demokratisk problem der sidder rundt om bordet her. Vi skal ud og aktivere og motivere."

Allan Høyer (DF) var også skeptisk, men hæftede sig især ved målgruppen for det mobile valgsted:

"Vi synes det er skammeligt, at kommunen har søgt de her midler. Vi kan ikke tiltræde, fordi det prioriterer visse grupper, og fravælger andre. Det handler om unge og indvandrerkvinder, men ikke syge, handicappede og de ældre."

Ikke kun afstand Helge Bo Jensen (Enh.) fremhævede at det ikke kun er fysisk afstand der er kriteriet for at få hjælp til valgdeltagelsen:

"Det betyder nok mindre her, men kan føles uoverstigeligt alligevel. Vi har en lav valgdeltagelse, og det er fornuftigt at få gjort noget ved."

Hediye Temiz (Rad.) afviste, at der er tale om forskelsbehandling:

"Det er de grupper vi kan se det kniber med at få til at stemme. Vi skal jo ikke ud og gøre noget for dem, der i forvejen er gode til at stemme."

K, V og DF stemte imod, mens Susanne Storm Lind (Soc.) undlod at stemme. De øvrige stemte for.

Det mobile valgsted bliver formentlig i form af en eldrevet ladcykel, men projektet vil blive mere konkret udarbejdet i løbet af de kommende uger.

