Kom og brevstem til valget. Det mobile valgsted er på vej rundt, fortæller kommunikationschef .Janus Enemark Nissen Foto: Albertslund Kommune

Flere skal stemme: Det mobile valgsted tager på turné

Både kommunen og ABC sætter flere tiltag i værk for at få vælgerne op af sofaen til kommunalvalget

Albertslund Posten - 09. oktober 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Et gammelt ord siger, at "hvis ikke Muhammed vil komme til bjerget, må bjerget komme til Muhammed."

Det kunne godt ligne tanken bag den ladcykel, der fra nu af skal på turné rundt i Albertslund.

Den er lig med en mobil stemmeboks, som skal slå et stort slag for at brevstemme op til kommunalvalget 16. november. Som tidligere omtalt har et flertal i kommunalbestyrelsen besluttet at tage det nye middel i brug for at få højnet valgdeltagelsen.

Meningen er, at den mobile stemmeboks skal rundt til boligområder og dagligvarebutikker, og give mulighed for på de udvalgte steder at registrere sig og brevstemme til valget. Ladcyklen har en rute klar, som går forbi Kvickly, Føtex, kanalen, Blokland og flere andre steder.

Der vil være kommunale medarbejdere med, der slår en mobil stemmeboks op, scanner sundhedskort og hvad der nu hører sig med, i forhold til at brevstemme.

9. laveste "Indsatsen kommer sig af, at Albertslund generelt har ligget under landsgennemsnittet ved kommunalvalgene. Vi lå med den 9. laveste stemmeprocent ved sidste valg", siger Janus Enemark Nissen, kommunikationschef i Albertslund Kommune.

Han forklarer, at kommunen vil samarbejde med ungdoms-institutioner og boligforeninger, og opfordre unge til at deltage i det lokale demokrati.

De unge kastes ud i det der kaldes "gamification," i form af quizzer, swipegames og lignende.

"Kommunen vil bruge de unges egne kanaler, og nå dem via Instagram og Facebook, blandt andet med "Prøv dig selv af på valg-viden"", siger Janus Enemark Nissen.

Demokrati-uge Kommunen vil også samarbejde med boligforeningerne, og i ABC er man klar til flere indsatser.

Det forklarer Mai Green Petersen, sekretariatsleder i ABC:

"Der bliver en demokrati-uge i uge 44, hvor vi sammen med gymnasiet vil lave nogle arrangementer for de unge. Vi laver demokrati-øvelser og vil gøre det hyggeligt for de unge at være med", siger hun.

Der bliver også lavet en podcast, der fortæller om de unges perspektiv på lokalpolitik, og den 29. oktober og 6. november er Bydelsmødrene værter for to vælgermøder i Kongsholmsalen.

Datoer Her kommer det mobile valgsted på besøg: Fredag d. 15. oktober: Kvickly.

Fredag d. 22. oktober : Føtex.

Onsdag d. 27. oktober: Aktivitetslokalet, Kanalens Kvarter 198.

Torsdag d. 28. oktober: Tøjbytteboden, Hyldespjældet.

Onsdag d. 3. november: Vestegnen HF og VUC.

Fredag d. 5. november: .Vestskoven Gymnasium.

Mandag d. 8. november: .Beboerhuset, Bækgården.

Tirsdag d. 9. november: .Albertslund Stadion.

Onsdag d. 10. november. Ungehuset, Hedemarken.