Der er kommet flere aktive idrætsudøvere - også i Albertslund. Pressefoto: DGI Foto: Jan Sommer

Flere har fået lyst til at dyrke idræt i Albertslund

176 flere medlemmer er kommet til Albertslund Kommunes idrætsforeninger det seneste år. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000.

Albertslund Posten - 15. april 2020 kl. 10:08 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en fremgang i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Albertslund. Fra 2018 til 2019 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 176 medlemmer frem, så der nu er 6.777 medlemmer fordelt på kommunens 32 foreninger.

Det oplyser DSGI i en pressemeddelelse.

DGI og DIF har siden 2014 arbejdet sammen med TrygFonden og Nordea-fonden om Bevæg dig for livet-samarbejdet, der skal gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

"Vi er enormt stolte over det store arbejde i landets idrætter og foreninger, der skaber den historiske fremgang. Fremgangen viser os, at vores fælles indsats i Bevæg dig for livet virkelig gør en forskel ude i foreningerne og for den enkelte dansker. Sammen har vi fået tilpasset idrætten med fleksible motionstilbud, så foreningslivet kan fastholde og styrke den centrale position i danskerens liv," siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 49.274 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt tal og første gang, der er over 2,3 millioner medlemmer.

Der er fremgang i alle de syv aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idrætter som fitness, svømning og tennis har oplevet en fremgang i 2019.

Fremgang i visionskommuner Stor fremgang i visionskommuner Som noget nyt samarbejder de to organisationer i Bevæg dig for livet med landets kommuner om at få flere gjort aktive. Der er foreløbig indgået 21 aftaler med kommuner rundt i landet om at tilbyde de bedste idrætstilbud til en bred del af befolkningen og særligt udsatte målgrupper.

På tværs af de såkaldte visionskommuner er der i det seneste år sket en fremgang på 22.181, hvilket svarer til en fremgang på tre procent. Det glæder man sig over i Bevæg dig for livet:

"Når vi samarbejder med landets kommuner, så er det i høj grad for at levere på vores formål om, at idrætten er for alle. Selvom vi er tidligt i samarbejdet, så viser fremgangen tydeligt, hvordan vi virkelig kan flytte på en vigtig samfundsdagsorden, når vi løfter i flok. Bevæg dig for livet er ikke bare idrættens vision, men i høj grad en vision for et aktivt Danmark på tværs af alle aktører. Derfor skal idrætten tænkes ind i alle kommunale forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet," siger Niels Nygaard, formand i DIF.