Fuldt hus i Birkelundgaardladen - et foto fra tiden inden corona, hvor der kunne holdes arrangementer på Birkelundgaard. Arkivfoto

Artiklen: Flere foreninger skal have adgang til Birkelundladen

Flere foreninger skal have adgang til Birkelundladen

Der skal være mere åben adgang til Birkelundgaard-bygningerne og en bedre mulighed for, at flere foreninger kan holde arrangementer i Birkelundladen.

Det er hovedtrækkene med den nye låneaftale, der er ved at blive indgået mellem Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard og Albertslund Kommune.

Låneaftalen for Foreningen Kulturhuset Birkelundgaards brug af bygninger ved Birkelundgaard udløber med udgangen af 2020. Den nye aftale skal være 10-årig.

Desuden var der tidligere en ret til at bruge stuehuset op til otte gange om året til arrangementer. Det er ikke tilfældet i den nye aftale.

Sammen med andre I forslaget til den nye låneaftale er Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard indstillet på at indgå i dialog om afholdelse af minimum 2 - 4 samarbejdsarrangementer i laden med andre foreninger, institutioner eller andre aktører, hvor arrangementerne er åbne for byens borgere.

Det er en forudsætning, at samarbejdsarrangementerne indholdsmæssigt lever op til Kulturhuset Birkelundgaards vedtægter, og de skal annonceres som samarbejdsarrangementer.

For planlægningens skyld skal henvendelse til Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard om samarbejdsarrangementer ske til bestyrelsen inden den 1. oktober året før det kalenderår, samarbejdsarrangementet ønskes afholdt.

Forvaltningen mener, at der med den nye låneaftale bliver en mere åben adgang til bygningerne generelt og en udvidet mulighed for at afholde arrangementer i laden.