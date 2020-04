Endelig kunne håret klippes. René Jensen var blandt de mange kunder hos DeisgnCut, og han fik en tid hos Kitt Sinding. Foto: due.

Flere butikker genåbnede: 'Telefonen ringer konstant'

Der var travlhed hos frisører, tandlæger og andre, der mandag fik lov at genåbne

Albertslund Posten - 21. april 2020 kl. 07:01 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endelig. Ventetiden var slut.

Mandag fik frisører, tandlæger, optikere og mange andre lov butikker til at genåbne.

Som led i den delvise genåbning af landet kunne flere døre, der har været aflåste siden 17. marts, endelig få lov at åbne - og der kunne lukkes kunder ind igen.

"Stemningen er god. Telefonen ringer konstant", fortalte Helle Hartmann fra frisørforretningen DesignCut i Albertslund Centrum.

Hun var glad for igen at kunne ekspedere kunder:

"Men det er selvfølgelig med nye rutiner. Vi skal hele tiden være om os, og både vi og kunderne skal spritte af. Det kører udmærket."

Blandt de nye rutiner er blandt adet nogle begrænsninger:

"Vi laver ikke bryn og vipper", forklarede Helle Hartmann.

De mange bestillinger fra kunder, der endelig kunne få klippet håret igen, krævede naturligvis en større indsats fra personalet. Helle Hartmann roste dem for at "give den en ekstra skalle".

"Aflyste tider" Der var også kimende telefoner hele dagen hos tandlæge Jesper Vishart ved Stationsporten.

"Der er virkelig mange der har ringet. Nok to-tre gange flere, end der plejer", sagde Jesper Vishart.

"Vi får en del henvendelser om aflyste tider, som folk gerne vil have igen."

Tandlægen har ikke været lukket helt ned siden 17. marts. Det har været muligt for kunder med akutte problemer at få en tid.

Men mandag var der altså vendt tilbage til lidt mere normale tider. Dog stadig med begrænsninger:

"Vi må ikke tage dem, der kun kommer en gange om året til kontrol. Og vi holder også igen med tandrensninger", siger Jesper Vishart.

Overblik over Centrum Albertslund Optik er også blandt de genåbnede butikker. Her slås dørene op i dag, tirsdag.

På Albertslund Centrums hjemmeside kan man løbende holde sig opdateret om hvilke butikker der holder åbent, og hvad åbningstiderne var.

Tirsdag så listen således her ud:

Føtex Albertslund mandag-søndag kl. 8-21

Kvickly Albertslund mandag-søndag kl. 8-21

Aldi Albertslund mandag-søndag kl. 8-21

Albertslund Apotek mandag-fredag 9-18 og lørdag 10-15

Nedenstående butikker er åbne som normalt,

mandag-fredag kl. 10-18, lørdag kl. 10-15, opdateres løbende

Albertslund Ur og Guld Center

BF Herremode

Bike & Co

Bonita Frugt og Grønt

Charlotte F

Club Tan

EDC Strandfelt

Ecigz

Frisør MK

DesignCut

Hos Solva

Løven

Mad Med Mere / v Karl Johan Centerslagter, Man-ons kl. 8-17.30, tors-fre kl. 8-18, lør kl. 8-14

Nicoline Blomster

Normal

Matas

Rejekælling & Søn

Tandlæge Jesper Vishart

Telezone

Torvets Sko & Skomager

Vision

Tippy

Ændringer i åbningstiderne, opdateres løbende:

Albertslund Optik, åbner d. 21/4 Man-ons kl. 10-18, torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-14

Imerco, hverdage kl. 11-17 og lørdag kl. 11-14

Bagergården, mandag-søndag kl. 7-17

Albertslund Grill og pizzabar, åben for bestilling, udbringning og take away.

Cafe Felix, åben for bestilling, udbringning og take away.

Flying Sushi Lukket frem til d. 30/3, åben for udbringning og take away.

Texas Burger Lukket, åben for udbringning og take away fra kl. 16,

Beauty By Maria'Melina (Se hjemmeside ang. åbningstider)

ProTreatment Albertslund (Se hjemmeside ang. åbningstider)

Speciallæge Mette Lybke (Efter aftale)

New Fitness (Se mere på Facebook side - du kan livestream træning)

Midlertidig lukket frem til d. 10/5, opdateres løbende:

Albertslund Tand

AudioNova

Albertslund Sportspub

Bagelhouse

Felix Steakhouse

CityPub

D-K Trafik er midlertidig lukket, dog åbent telefonisk på 40 45 37 97 og på mail info@dktrafik.dk

Gørkem Efendi

Frivilligecenter Albertslund

Jobcenter

MusikTeatret Albertslund

Røde Kors

Synoptik

Tandregulering