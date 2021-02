Formand for Idrætsrådet i Albertslund, Jørn Jensby (nederst), underskrev aftalen sammen med bl.a. Bruno L. Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland . Pressefoto

Flere børn og unge skal finde glæden ved bevægelse

Albertslund og DGI indgår partnerskabsaftale for at få flere børn og unge ind i foreningsidrætten. Aftalen blev underskrevet onsdag - online

Albertslund Posten - 01. februar 2021

Online blev en aftale mellem DGI Midt- og Vestsjælland og Albertslund Kommune onsdag underskrevet.

Meningen med aftalen er, de næste fire år at arbejde målrettet på at invitere flere børn og unge ind i foreningsfællesskaberne.

Beslutningen om at indgå den aftale blev truffet af Idrætsrådet i Albertslund på mødet i november sidste år.

Det var da også formanden for Idrætsrådet, kommunalbestyrelsesmedlem Jørn Jensby (Soc.) der underskrev aftalen.

"Det er meget vigtigt for Idrætsrådet, at aftalen reelt kommer til at bidrage til at styrke idrætsforeningernes arbejde med at involvere børn og unge", sagde Jørn Jensby, da aftalen blev underskrevet. "Med "Børn og unge i forening" bliver der sat gang i en række aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger og lokale aktører. Idrætsrådet håber, at denne aftale, jeg nu underskriver, vil blive taget godt imod af byens idrætsforeningerne"

"Fokus i 2021 blive bliver rettet mod fire temaer: Hvordan kummer vi videre "efter Coronaen". Pigers Idrætsdeltagelse. Den gode velkomst og stærke fællesskaber. Sikre flere frivillige i foreningerne. Hvordan får vi forældrene væk fra mobilen og ind på banen. Idrætsrådet glæder sig til at se aftalen udfoldes og vil følge udviklingen nøje"

Foreningen er en stærk ramme Som en del af aftalen bliver der skruet op for inspiration, sparring, uddannelse og markedsføringen af de lokale idrætsforeninger. Her vil der være fokus på idræt for hele familien, tilbud til børn og idrætsfællesskaber for unge.

"Forenings- og fritidsliv er forbundet med sjov, leg og glæde og fysisk og mental sundhed. På den måde er idrætsforeningerne en fantastisk ramme at være aktiv i. Det er derfor en væsentlig del af indsatsen at styrke netop dem. Formålet med partnerskabet er at skabe bedre forudsætninger for, at flere børn og unge i Albertslund Kommune bliver en del af det lokale idrætsliv. Det kræver blandt andet de rigtige tilbud og synlighed af dem", siger Bruno L. Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland.

Om partnerskabsaftalen Formålet med "Børn og unge i forening" i Albertslund Kommune er at skabe bedre forudsætninger for, at flere børn og unge bliver en del af det lokale idrætsliv.

Det skal ske ved at styrke idrætsforeningernes maskinrum og arbejde med at tage imod børn og unge og involvere og engagere dem i idrættens fællesskaber.

Der gennemføres masterclasses og foreningsudvikling med fokus på bl.a. idræt for hele familien og idrætsfællesskaber for unge for at styrke og inspirere de lokale foreninger og invitere flere børn og unge med i idrættens fællesskaber.

Det skal sikres, at børn i 0.-1. klasse i Albertslund Kommune oplever det lokale idræts- og foreningsliv, og derigennem udvikler personlige kompetencer som livsduelighed og medborgerskab. Der skal skabes et godt bindeled mellem daginstitution, skole og idrætslivet, så børnene præsenteres for forskellige idrætsgrene, samtidig med at de møder trænere og instruktører fra foreningslivet.

Endelig skal der skabes synlighed omkring mulighederne for idræt og bevægelse for børn og unge i Albertslund Kommune og styrke fortællingen om et aktivt børne- og ungdomsliv.