Flere Corona-tiltag vedtaget: Aflyser fællesspisning i fængslet - flere medarbejdere sendes hjem

Der er nu flere konkrete tiltag på vej for at dæmme op for Corona-smitten i Albertslund.

Tirsdag aften besluttede økonomiudvalget på et ekstraoridnært møde en handlingsplan med flere punkter. Det sker efter Albertslund, som omtalt i AP i denne uge, indtager en "kedelig" andenplads over kommuner, hvor smittetrykket er steget mest, og derfor er blandt de 18 kommuner i landet hvor der indføres særlige tiltag frem til 22. september.

Af den kommunale handlingsplan fremgår, at en fællesspisning i forbindelse med Vestegnens Kulturuge aflyses. På lørdag og søndag skulle Vridsløselille Statsfængsel have dannet rammen om en "Gourmet-weekend". Den er også nævnt på kommunesiden i AP i denne uge, men arrangementet bliver altså ikke til noget.

"Afdelingscheferne opfordrer så mange administrative medarbejdere som muligt til hjemmearbejde. Hjemmearbejde sker efter aftale med nærmeste leder og under forudsætning af, at arbejdet varetages ligeså effektivt hjemmefra", fremgår det af handlingsplanen.

Administrative medarbejdere med tæt borgerkontakt vil blive undtaget. Det samme gælder for medarbejdere med behov for særligt udstyr eller programmel, ligesom møder med "omverdenen" fortsat gennemføres.

Alle arrangementer med under 50 deltagere kan fastholdes under hensyntagen til afstand, sprit osv. Der gælder særlige regler for Musikteatret og Forbrændingen, og der henvises derfor til deres hjemmeside i Der vil samtidig blive skruet på for rengøring i dagtilbud og skoler de næste 14 dage. Her er bevilget en merudgift på cirkas 250.000 kroner.