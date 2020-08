Fødselsdagsflag overalt i Albertslund Centrum for at markere 55 års fødselsdagen. Foto: brie

Flagene er oppe for fødselsdag i Albertslund Centrum

Lige som for 55 år siden er Albertslund Centrum fyldt med flag. Mandag blev der sat flag op på torve og stræder.

Flag var der også, da centret blev indviet for 55 år siden.

I fødselsdagsugen byder Centerforeningen på forskellige aktiviteter. Alle sammen under hensyntagen til corona-restriktioner om afstand, forsamling osv.

Der er bl.a. mulighed for at få en køretur i fødselsdagstoget Futte, der bliver musik på torvene, minikoncert med Jakob Sveistrup, MFK Dance Show of Rasmus Klump Show.