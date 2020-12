Fit&Sund Albertslund udvider

Første etape af Fit&Sunds udvidelse kunne torsdag afsløres over for husets medlemmer. Den røde snor blev klippet, og tre nye lokaler kunne vises frem til de meget spændte medlemmer.

"Vi har glædet os utrolig meget til at vise vores venner af huset de nye lokaler. Planlægningen af udvidelsen har stået på i 1,5 år, og vi er så spændte på at se drømmen gå i opfyldelse" fortæller Thomas Kelm, ejer af Fit&Sund Albertslund.

Fit&Sund har i december fortsat et større arbejde liggende foran sig, og måneden vil være i forandringens tegn for Fit&Sunds vedkommende.

"Vi satser på at kunne holde en juleaften, vel vidende at vores nye hus står klar til at byde velkommen i opgraderede faciliteter. Vi er dog også realistiske og ved, at der vil være småjusteringer undervejs, og målet er at have en "grand opening" første uge i januar, hvor vi vil kunne tilbyde vores medlemmer velkommen til meget mere plads til sundhed og nærvær", sier Thomas Kelm.