Michael har vist sig at være en lige så kompetent medarbejder som så mange andre, han har bare ikke fået mulighed for at vise det til nogen, siger Poul Corfitzen (tv.) om Michael Vestergaard (th.). Privatfoto.

Firma opfordrer efter gode erfaringer: Alle bør have en job-chance

"Hvorfor har vi berøringsangst overfor folk med handicap?", spørger direktør efter succesrigt forløb med kørestolsbrugeren Michael

Albertslund Posten - 28. november 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Alle bør have en chance på arbejdsmarkedet.

Sådan har Poul Corfitzen, direktør i virksomheden Condi ApS, det i hvert fald. I firmaet, der i 2019 vandt Virksomhedsprisen for sin indsats for socialt udsatte, har man høstet flere gode erfaringer med at tilbyde flexjob og praktik for ledige til borgere, der ellers normalt har svært ved at få job.

Som seneste eksempel på de gode erfaringer har firmaet haft Michael Vestergaard i job-prøvning. Han er kørestolsbruger, og i et opslag på Facebook under overskriften "Hvorfor har vi berøringsangst overfor folk med handicap?" fortæller Poul Corfitzen om forløbet.

"Michael er uddannet multimediedesigner, har knogleskørhed og sidder i kørestol. Da Michael kontaktede os om en praktikplads, var jeg i første omgang afvisende, da han gerne ville i praktik på vores kontor. Lige der har vi altid sagt nej, fordi vi har frygtet at vi ikke kunne hjælpe borgeren i det omfang, som vi gerne ville, da der tit er travlt på kontoret", skriver han, og fortsætter:

"Men i Michaels tilfælde sagde mit fantastiske omfavnende personale, om vi ikke skulle prøve at finde en løsning, også nu hvor der desværre var blevet plads på kontoret efter afskedigelser i forbindelse med Corona-udfordringerne. Og da jeg er en lyttende person, greb jeg telefonen og inviterede Michael til en samtale. Vi har ikke indrettet arbejdspladsen særligt handikapvenligt, men med samarbejde mellem os, Michael og Michaels jobkonsulent fik vi klaret de små ting der skulle til, for at Michael nemt kunne være her."

En stor gevinst Siden har Michael Vestergaard været en stor gevinst for firmaet, fastslår direktøren.

"Michael har vist sig at være en lige så kompetent medarbejder som så mange andre, han har bare ikke fået mulighed for at vise det til nogen. Michaels livskvalitet er blevet forbedret efter han er begyndt at have en fast dagsrytme, med at skulle møde på "arbejde" og tale med kollegaer. Noget han har savnet i lang tid."

Han fortæller, at Michael Vestergaard blandt andet har arbejdet med grafisk opsætning af annoncer, udarbejdet informations postkort og meget andet.

Til AP siger Poul Corfitzen, at hans håb med opslaget dels er at kunne hjælpe Michael Vestergaard videre, men også at slå et stort, generelt slag for at give alle en job-chance.

"Jeg har desværre ikke mulighed for at fastansætte Michael, da vi er en Corona-ramt virksomhed. Hans jobprøvning slutter hos os nu, men jeg håber, at andre vil gribe chancen og give ham den mulighed", siger han, og i den generelle opfordring lyder det:

"Jeg vil gerne med mit lille opråb her opfordre virksomhedsejere rundt i landet, lige kigge en gang mere om der kunne være en mulighed for at få de socialt udsatte ud og få noget livskvalitet. For nogle mennesker er det nok bare at have én times arbejde at stå op til om dagen. Om de skal lave kaffe til de forskellige afdelinger, tørre støv af på forskellige hylder, eller dække op til frokost er tit for dem fuldstændig ligegyldigt."

Meget taknemlig For den 34-årige Michael Vestergaard har forløbet været en succes. Det fortæller han til AP:

"Jeg er meget taknemlig. Det har været dejligt at kunne komme ud og gøre gavn, og der har været rigtigt hyggeligt hos Condi, og et virkelig godt arbejdsmiljø."

Han har været ansat på 25 timer, og hans jobprøvning hos Condi sluttede fredag i denne uge. Han håber, at der nu er et firma der vil give ham en chance, med en lignende deltids-ansættelse.