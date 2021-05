Fire biblioteker med i et forsøg: Nu kan du låne et museum

Nationalmuseet ønsker at bringe danskerne endnu tættere på vores fælles historie og styrke sammenhængskraften igennem alt det, vi deler om vores danmarkshistorie. Derfor har museet lavet en medlemsklub NATKLUB for at fremme fællesskabet. Og klubben skal være for alle.

Med et NATKLUB lånekort får kortholderen og en ledsager fri entré til museet i 4 uger ligesom ved et almindeligt boglån. Normalt koster et NATKLUB-medlemskort 345 kr. Man kan låne flere kort, så foreninger fx. kan låne til flere medlemmer og tage afsted sammen. I det nye år kan gæsterne bl.a. spille historiebanko, tage med på et farefuldt togt i den nye store vikingeudstilling, heppe med til forårets sportsbegivenheder eller gå på skattejagt med børnene i museets samlinger.

"Direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, var med ved åbningen af verdens længste vikingebro i Albertslund for halvandet år siden. Fordi det er interessant nationalhistorisk med sådan en rekonstruktion fra vikingetiden. Og nu krydser Nationalmuseet og Albertslund igen veje med det her pilotprojekt. Det er vi rigtig glade for i Albertslund. Det er dejligt at se, at museet er og gerne vil være et museum for alle danskere - også borgerne i Albertslund. Vi har mange borgere, der interesserer sig for kultur og historie, men som måske endnu ikke har haft lejlighed til at besøge Nationalmuseet. Nu bliver det lidt nemmere, og jeg er glad for at museet på den måde rækker hånden ud til os," siger Steen Christiansen.