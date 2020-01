Filmen om Aretha Franklin fuldført 47 år efter optagelserne

I 1972, over to aftener, den 13. og den 14. januar, indspillede Aretha Franklin sit album "Amazing Grace" i en kirke i det sydlige Los Angeles.

Mens Franklin planlagde sit album, besluttede Warner Brothers at filme begivenheden, der skulle finde sted i begyndelsen af 1972. Warner Communications havde høstet succes med den nye trend med synergi-effekt på tværs af selskabets vinger i form af kæmpesuccessen med Michael Wadleighs film og musikalbum "Woodstock" i 1970. Warner havde betalt 100.000 dollars for rettighederne og filmen indspillede 17 millioner dollars, mens albummet solgte 3 millioner eksemplarer. Warner havde håbet, "Amazing Grace" ville opnå samme succes.

Warners musikdirektør, Joe Boyd (Nick Drake, Pink Floyd-producer), foreslog at hyre dokumentarfilmskaberen Jim Signorelli, men allerede før aftalen med ham blev underskrevet, havde Ted Ashley, Warners CEO, nævnt projektet for Sydney Pollack. På det tidspunkt var Pollack netop blevet nomineret til en Academy Award (Oscar) for sin film "Jamen, man skyder da heste?". Da Pollack hørte Franklins navn, gik han straks ind i projektet.

Det hele blev optaget live med kæmpe kor i Reverand James Clevelands New Bethel Baptist Church i Watts, Los Angeles med publikum. I øvrigt en tidligere biograf. Blandt gæsterne ses flere gange en begejstret Mick Jagger.

Men filmen blev aldrig gjort færdig!

Sydney Pollack var spillefilmsinstruktør. Når man optager, bliver lyden som regel eftersynkroniseret, men efter to dages filmoptagelser, måtte klipperne melde pas. Der var ingen klaptræ og ingen markører, der kunne hjælpe til med at få lyden synkron med filmen. Pollack hyrede mundaflæsere og specialister men uden resultat. Filmen lå hen i mere end 35 år, før tidligere Atlantic-protégé Alan Elliott henvendte sig til Wexler og siden til Pollack. Der var i de mellemliggende år kommet ny digital teknologi, der kunne matche lyd til billede og Elliott, Wexler og Pollack kontaktede Warner for endelig at få en færdig film ud af råmaterialet.

Sydney Pollack døde i 2008, men 47 år efter optagelserne - og kort efter Aretha Franklins egen død - er filmen endelig fuldført og klar til biografpremiere!

Filmen har danmarkspremiere i Albertslundbiograferne torsdag.