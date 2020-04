Fik blomster med hjem til beboerne på plejecentret Albertshøj

Afdelingsleder Jane Rostock var i Tuana Blomster butik for at købe blomster. Men hun fik i stedet doneret skønne påskeblomster til Albertshøj Plejecenter.

Begrundelsen var: "Nu hvor beboerne ikke kan komme ud til de smukke påskeblomster, kommer blomsterne til beboerne på Albertshøj". Alle beboerne og medarbejderne takker for de smukke blomster, det er skønt at have noget pænt at se på, fortæller leder af plejebolig og rehabilitering, Mona Tina Funch.