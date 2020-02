Fest og farver til fastelavn i Herstedøster kirke

Hånddukken Vims kommer også sammen med sin præst i dagens anledning, og det plejer ikke at gå stille for sig: »Der sker altid noget, når Vims dukker op. Inde i kirken er der vokset et kæmpestort fastelavnsris frem. Det er så højt, at det næsten når hele vejen op til loftet « siger sognepræst Gunilla Kromann Haarsted, der står for arrangementet.