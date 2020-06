Ferie hjemme: Sådan bliver du turist i din egen by

Her under Corona-nedlukningen er der mange, der nok har besluttet at holde sommerferien herhjemme. Og hvad skal der så lige ske?

I Agenda Centret er man klar med forslag til hvad man kan få ferien til at gå med, hvis man vælger at blive i Albertslund. Centeret har lavet mere end 30 små film med historier fra byen:

Ideen har på den ene side været at fortælle noget om Albertslunds forhistorie, og på den anden side at opfordre til at være turist i egen by, springe på cyklen og tage ud og se de mange steder i virkeligheden.