Byudvikling er tidens helt store tema. Og det var også til debat på kommunalbestyrelsesmødet.

Fem partier vedtager budgettet for næste år

Socialdemokraterne, SF, De Konservative, De Radikale og Venstre har vedtaget budgetaftalen for næste år.

Albertslund Posten - 18. oktober 2021 kl. 06:36 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Fem partier er enedes om en budgetaftale, der skal føres ud i livet af den nye kommunalbestyrelse. Personskatten fastholdes på 25,6 procent og grundskyldspromillen 33,94 promille.

Socialdemokraterne, SF, De Konservative, De Radikale og Venstre står bag aftalen om Budget 2022. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet står uden for aftalen.

Budget 2022 blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet sidste uge.

Her kommenterede partierne på skift og i rækkefølge efter størrelse aftalen.

Socialdemokratiet

Borgmester Steen Christiansen (S) startede:

"Det har været vigtigt for os, at vi gerne vil holde hånden under velfærden og holde et højt serviceniveau. Vi vil videreføre Albertshøj. Vi vil have en plan for udbygningen af dagtilbuddene. Fokus på fremtidens folkeskole, opfølgning på tænketanken og mere tryghed. Vi vil gerne se på de unges tryghed og have Albertslund som uddannelsesinstitution", sagde Steen Christiansen.

"Vi er glade for, at vi har en budgetaftale, der rækker længere ud. Det gælder bl.a. folkeskolen der får et stort engangstilskud, så de kan realisere nogle af de ønsker der er på de enkelte skoler. Vi er også kommet videre med større tryghed i byen".

"I aftalen er der plads til en kunstgræsbane for BS72. Der skal laves en særlig aftale på tværs af klubber, skoler og SFOer målrettet unge - og særligt ensomme unge".

"Det er meget afgørende for os, at det Albertslund vi kigger ind i er en by, hvor vi skal bo blandet, godt og grønt. Derfor skal der være god velfærd, tæt på borgerne. Den største udfordring er at få medarbejdere i skoler, SFOer, klubber og hjemmepleje. En aftale vi som kommune ikke er alene om. Mange andre har den. Derfor er vi glade for aftalen om Albertslund som uddannelsesinstitution".

Dansk Folkeparti

"Det stod tidligt klart, at vi ikke kunne være med", sagde Tina B. Nielsen (DF). "Vi er hverken modstandere af udvikling eller byudvikling. Vi vil ikke have det i så stærkt et tempo. Hvad med skoler, daginstitutioner, de kommende veje osv. Tempoet har været for høje. Derfor ville vi gerne have lidt ro på projekter, der endnu ikke er sat i gang".

"Vi er ikke optaget af tårne i centret men optaget af mennesker. I Syd flytter folk ind i byggepladser. Havde vi givet det hele lidt mere tid, så havde tingene været bedre. Vi kunne ikke se os selv i budgettet, og derfor står vi uden for".

Enhedslisten

"Tempoet på byudviklingen er uansvarligt og hænger ikke sammen økonomisk", sagde Helge Bo Jensen (Enh.) "Se på hvor mange daginstitutioner der skal bygges for at følge med, er det helt galt. Vi frygter, at det hul skal dækkes med massive sociale nedskæringer de kommende år. Det vil vi ikke være med til".

"Vi havde gerne set en pulje til at øge tilgængeligheden for handicappede. Ville gerne have haft en pulje til lokale løntillæg til traditionelle kvindefag. Ville også gerne investere i solceller på vores tage. Vi vil gerne byudvikling i tidligere industribygninger. Vil have en tæt-lav by".

SF

"Det er min 10. budgettale. Vi er med i aftalen og dermed bringe kommunens økonomi ind i næste valgperiode", sagde Leif Pedersen (SF).

"Vi har udfordringer med de specialiserede områder, over for folkeskolen og for pasningstilbud, der mangler hænder. Vi står over for en byudvikling, der vil give øgede udgifter".

"SF har ikke haft de store ønsker til budgetudvidelser. Men vi har arbejdet for at undgå en del besparelser, som var foreslået i budgetkataloget".

"Vi skal se på folkeskolen, som er dyr, men leverer dårlige resultater. Hvordan går det med minimumsnormeringerne?"

"Positivt er det, at vi får fokus på el-ladestandere. Nu mangler vi bare at få bilerne ladet op.

Fokus på efteruddannelse er en mangelvare. Der skal der gøres noget ved. Det er fint, at uddannelsespolitikken sikrer det".

De konservative

"Ingen roser uden torne. I stedet for at spare, er der 3 mio. kr. ekstra i forbrug i forhold til 2021. Har vi så løst opgaven?", spurgte Lars Gravgaard Hansen (Kons). "Vil vi have afvikling eller udvikling af kommunen. Vi er tilfredse med, at man har valgt udviklingen og har fokus på byudvikling. Vi er med, fordi vi har fået nogle små indrømmelser og få indflydelse i 2022. Vi har bl.a. fået analyser på folkeskolen, børne- og ungeområdet og ældreområdet. Vi ligger i top med udgifter men i bund med service. Vi skal se på, hvordan vi bruger pengene i vores kommune.

Vi er glade for, at folkeskolen får et generelt løft for alle elever. Vi fik lidt penge til vedligeholdelse af Roskilde Kro. Vi fik sikret penge til vagtordningen i kommunen. Vi fik hjulpet Risby, som er uden fibernet. Der er afsat lidt penge, som hjælper dem sammen med penge fra Bredbåndspuljen".

Venstre

Sofie Amalie Blomsterberg (V) gjorde det kort: "Vi er glade for, at der endelig kommer en kunstgræsbane ved BS72. Når de fylder 50 år næste år, tager vi det første spadestik. Vi er glade for, at mange besparelser på velfærdsområde er taget af. Glade for at arbejde frem mod et varieret udbud af daginstitutioner. Glad for, at der sikres penge til folkeskolen".

Alternativet

"Vi ønskede en borgersamling, som kunne vurdere de besparelser, der er kommet. Lidt er kommet med", sagde Kenni Flink (Alt). "Det kunne dog godt være bedre. Kulturområdet er ikke fredet, og det er vi ikke tilfredse med. Rideskolens skæbne er skubbet til 2026. Byudviklingen går for hurtigt. Hvem vil bo i Albertslund til 17.000 kr. når man kan bo i København til 8000 kr. Så skal vi i hvert fald bevare Albertslund".

Radikale

"Vi havde et ønske om et friere, stærkere og grønnere Albertslund. Det er vi et skridt tættere på", sagde Hediye Temiz (Rad.).

"Byen står over for em stor udvikling, og derfor er det vigtigt, at vi også udvikler ordentligt.

Vi synes også, det er på tide, at vi ser på en skattenedsættelse de kommende år - hvis der er økonomi til det. Det er spændende, at når der skal bygges nye daginstitutioner også tænkes forskellige institutionstyper ind. En ny folkeskolestrategi har vi brug for. Vigtigst er det, at der er afsat midler til ungerådet. Det er vigtigt, at vi får aktiveret de unge og får dem til at blive en del af lokaldemokratiet".

Efter en længere debat var der afstemning. Først om ændringsforslag fra de partier, som ikke var med i budgetaftalen. Ingen af forslagene blev vedtaget.

Herefter blev budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, SF, De Konservative, De Radikale og Venstre vedtaget. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stemte imod.