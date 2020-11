Farverigt og elegant: Udstiller keramik og akvareller på Birkelundgård

Allan Hytholm har levet professionelt af sin kunst fra 1972, hvor han fik sit eget værksted i Skelkelsø ved Ølstykke. Allan blev uddannet på Den Kongelige Porcelænsfabriks udviklingsafdeling, hvor han blev tildelt sølvmedalje for sit afgangsprojekt. Hans uddannelse og professionelle karriere gør, at han i dag har stor erfaring indenfor keramikkens mange muligheder. I perioden 1972 til 1979 har Allan lavet utallige modeller for andre. Han havde i den periode et tæt samarbejde med flere store virksomheder og kunstnere i ind- og udland bl.a. Bjørn Wiinblad, Rosenthal Tyskland og Knabstrup. Det var også i denne periode, Allan modellerede Tivolimedaljen i samarbejde med Bjørn Wiinblad. Allan Hytholm elsker at arbejde med ler og har stadig rigtig mange ideer. Hans udtryksform har selvfølgelig ændret sig igennem alle de år. I dag arbejder Allan med stærke farver, og alt hvad han laver, bliver som altid hånddekoreret. Allan Hytholm er meget dygtig til at modellere, og det kommer tydeligt til udtryk i hans forskellige værker. Han er let genkendelig på sine specielle profiler, todelte ansigter på vaser, krukker og figurer. Allan har udover de stærke farver også en forkærlighed for den blå farve, og det er han også kendt for. Allan laver herudover mange af sine motiver som akvarelbilleder. Han har lavet flere udsmykningsopgaver i ind- og udland, erhvervspriser, kirkeudsmykning og utallige unika arbejder. Igennem årene har Allan solgt en del af sine ting til Norge, Japan, USA og Tyskland og selvfølgelig herhjemme.