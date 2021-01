Fangeflugt: Nu bringes Peter Madsen for retten

Fangeflugten 20. oktober sidste år, hvor det lykkedes den morddømte Peter Madsen at slippe ud fra Herstedvester Fængsel, bringes nu for retten.

Fangeflugt, trusler og ulovlig tvang mod to ansatte i fængslet, der blandt andet blev truet med en bombe-attrap) og tvunget til at lukke ham ud af fængslet, er med i anklageskriftet, samt trusler mod yderligere to ansatte i fængslet, som han truede med at skyde på Nyvej.