Familien blev reddet af De Hvide Busser: 'Den nuværende krise gør beretningen endnu mere aktuel'

Dengang trådte medborgerskabet i karakter. Det gør det også nu under Coronakrisen, siger René Meyrowitsch, idémand bag en ny dokumentarfilm

Albertslund Posten - 22. marts 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I april og maj 1945 lykkedes det at redde i alt 7.000 danske og 10.000 norske fanger ud af tyske koncentrationslejre og til Sverige eller Danmark. Aktionen blev gennemført med en stor stab af frivillige kræfter, og kendes i dag som beretningen om De Hvide Busser.

Til maj sender DR en helt ny dokumentarfilm om redningsaktionen, produceret af Steen Herdel og instrueret af Danny Thykjær og Rasmus Holm. Den bliver en blanding af dokumentariske optagelser, rekonstruktioner og vidneforklaringer om de dramatiske begivenheder.

Idémanden bag, René Meyrowitsch fra Albertslund, har beretningen tæt inde på livet. Den er en del af familiens historie, da både hans mor, far og bror blev reddet af De Hvide Busser.

Han mener stadig historien kan fortælle os en masse, og i denne tid, hvor vi alle må leve med Coronakrisen, er den gået hen og blevet endnu mere aktuel.

"Det sker også nu" "Det var medborgerskabet, der trådte i karakter dengang. Sygeplejersker, chauffører, mekanikere, der var rigtigt mange frivillige der meldte sig. Det samme kan man jo sige sker i dag, hvor mange frivillige melder sig til at hjælpe i sundhedsvæsenet", siger René Meyrowitsch.

"For mange var det et kald at melde sig dengang, og dermed trådte et fællesskab i kraft. Det kan vi lære af, og det kan vi se, at det også er det der sker nu."

Men René Meyrowitsch ser også andre paralleller mellem dengang og nu:

"I dag oplever vi, hvordan flere ministerier hele tiden går frem og melder nye tiltag ud, og hvor flere normale regler og retningslinjer træder ud af kraft. Det skete også dengang, men der var det med embedsmænd der gik frem. Der blev gjort et utroligt stort arbejde for at redde os."

Taknemlighed For den 74-årige René Meyrowitsch er historien om De Hvide Busser som nævnt også en meget personlig beretning, da den er uløseligt forbundet med familiens skæbne. Hans mor, far og bror blev reddet ud af en tysk koncentrationslejr, og han selv kom til verden året efter, i 1946.

"I mange år var det et stort traume i familien. Det var noget vi ikke skulle snakke så meget om. I dag er det traume jeg er vokset op med, ændret til stor taknemlighed. En taknemlighed overfor de mennesker, der satte deres liv på spil for at redde min familie", siger René Meyrowitsch, og tilføjer:

"I denne tid træder næstekærligheden og taknemligheden for alvor frem. Man træder ind for at vise sin næstekærlighed, og vi skal huske at man altid skal bevare håbet og ikke frygte."

FAKTA Aktionen med De Hvide Busser blev gennemført af frivillige læger, sygeplejersker, chauffører og mekanikere fra både Danmark og Sverige.

Den 9. april er det 80 år siden, at Danmark blev besat af tyskerne, og den 5. maj er det 75 år siden, at Danmark blev befriet igen.

Filmen "Reddet af De Hvide Busser" vises på DR den 7. maj.