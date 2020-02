Se billedserie Det kæmpe kort over Albertslund var rullet ud på stationsforpladsen. Fotos: Albertslund Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Fængslet mødte borgerne på åben gade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fængslet mødte borgerne på åben gade

Albertslund Kommune og Freja Ejendomme havde onsdag rullet Albertslund ud på Stationstorvet for at snakke med borgerne om fremtiden for Vridsløselille Fængsel

Albertslund Posten - 08. februar 2020 kl. 06:50 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

stjerner Der findes mange stjerner i Albertslund - Børnefestugen, Vikingelandsbyen og Badesøen bare for at nævne nogle af dem.

Men "centralt beliggende tæt på station, bycenter og kulturinstitutioner ligger en særlig arkitektonisk stjerne - nemlig det tidligere Vridsløselille Fængsel."

Sådan starter den kernefortælling om fængslet, som Albertslund Kommune og Freja ejendomme, præsenterede borgerne for onsdag. De to samarbejdspartnere mødte nemlig borgerne på Stationstorvet med kaffe og et stort udrullet kort over Albertslund, så borgerne kunne få en fornemmelse af fængslets beliggenhed i forhold til resten af byen. Og ifølge Sidsel Kvist Jensen, der er Albertslund Kommunes projektleder på fængselsarbejdet, var der en god dialog og stemning. Hun siger:

"Det er dejligt at opleve den store interesse, der er for fængslets fremtid. Man kan virkelig mærke, at det har betydet noget for byen. En del ønsker at bevare fængslet, fordi det har stor kulturhistorisk betydning og repræsenterer en særlig og anderledes arkitektur end den man ellers kan finde i Albertslund. Og andre lagde vægt på at skabe gode stiforbindelser mellem området og resten af byen. I det hele taget kom der mange gode idéer til, hvad fængslet og området omkring skal bruges til."

Glad for borgerinteressen

Også Rune Christiansen, der er leder i Freja, synes det var interessant at møde borgerne og høre deres perspektiver på fængslets fremtid. Han siger:

"Freja er glad for den store borgerinteresse for fængselsgrunden og lægger vægt på en god borgerinddragelsesproces. Kernefortællingen vil i den forbindelse udgøre en vigtig del af det kommende masterplanprogram og Freja ser den og de øvrige input som optakten til en konstruktiv og dialogbaseret masterplanproces."

Masterplan i 2020

Næste skridt i processen med fængselsområdets fremtid er at lave en masterplan, der skal fastlægge de overordnede rammer for udviklingen af området. Freja ejendomme inviterer derfor i foråret rådgivere til at byde ind med deres idéer til fremtidens fængselsområde. I arbejdet mod en masterplan vil det også være centralt at invitere borgere ind i forskellige sammenhænge. I første omgang skal kernefortællingen politisk vedtages i april, hvorefter den overdrages til masterplanarbejdet, hvor den indgår som en del af det fremadrettede arbejde for at skabe en ny bydel med rødderne solidt plantet i byens historie.