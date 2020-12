Fængselsvenner blev overrasket med hæderspris

Den 10. december skulle der have været bestyrelsesmøde i Vridsløselille Fængsels Venner. Men det blev aflyst i sidste øjeblik pga. corona. Alligevel ringede det pludselig på døren hjemme hos formanden Henrik Seidenfaden og bestyrelsesmedlem Lena Corselli den aften. Det var Erland Andersen fra Kulturøkologisk Forening, der kom for at overrække årets Lyspunkt Pris - prisen for en ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet.