Dorthe Mandrup Arkitekter tegnede fælleshuset, der blev indviet i 2009.

Fælleshus på Herstedlund skal rives ned og erstattes af nye boliger

Bo-Vest ønsker at købe fælleshuset på Herstedlund for at anvende ejendommen til boligformål

Albertslund Posten - 08. oktober 2021 kl. 06:19 Af Jørgen Brieghel

Fælleshuset på Herstedlund fungerer ikke, det bruges derfor sjældent, og det er meget dyrt for grundejerforeningen at have stående.

Derfor har grundejerforeningen henvendt sig til kommunen for at finde en løsning.

Sagen har tidligere været behandlet, men blev udskudt. Nu er Bo-Vest kommet ind over. Bo-Vest ønsker nemlig at overtage fælleshuset og bygge rundt om det - eller rive det ned og bygge på hele arealet.

Tegnet af Dorthe Mandrup Fælleshuset er ikonisk. Det blev bygget samtidig med, at de syv bebyggelses-æg blev opført på området Herstedlund i 2000'erne.

I lokalplanen var der krav om, at hvert 'æg' skulle have et fælleshus.

Men der blev også stillet krav om, at der skulle være et større fælleshus. Der kunne samle alle boliggrupperne.

Fælleshuset er tegnet af Dorthe Mandrup arkitekter. Det blev bygget med høj arkitektonisk kvalitet og med en grøn profil (jord- og solvarmeanlæg). Huset blev indviet i 2009.

Men udformningen af huset fungerer ikke.

Derfor skal kommunalbestyrelsen på et kommende møde tage stilling til, hvad der skal ske med huset.

Sagen blev behandlet forleden på økonomiudvalgsmødet.

Bygge generationernes hus Albertslund kommune har de seneste år undersøgt muligheden for at kunne overtage bygningen og anvende den til kommunale formål. Det har desværre ikke, grundet bygningens indretning og tilhørende udeareal, været muligt at finde egnede kommunale formål til brug af bygningen.

Grundejerforeningen har efterfølgende været i dialog med Bo-Vest, som ønsker at overtage grunden og opføre "generationsboliger".

Bo-Vest har ladet sig inspirere fra andre store kommuner, hvor man har opført boliger med henblik på at skabe et godt sted at bo på tværs af generationer.

Stuelejlighederne bygges som et seniorfællesskab. Ovenpå på disse etableres boliger velegnet familier og unge. Konceptet kaldes "Generationernes Hus".

Byggeriet tænkes opført som træbyggeri, og Bo-Vest vil i forbindelse med nedtagning af fælleshuset undersøge, hvilke dele af det eksisterende byggeri som kan genbruges.

Skal det rives ned? Men skal fælleshuset blive stående, eller skal det rives ned?

Der er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at bygge boliger omkring det eksisterende fælleshus. Det vil blive en høj og massiv bygning i forhold til det eksisterende bebyggelser i 2 til 3 etager og give flere byggeudfordringer i forhold til dagslys, adgangsforhold, brand m.v.

Derfor anbefaler forvaltningen at rive huset ned og sætte gang i det planarbejde som er nødvendigt for at kunne bygge nye boliger på området.

Der har i øvrigt været holdt møde med arkitektfirmaet Dorte Mandrup, der har vist forståelse for ønsket om evt. nedrivning af Herstedhus, under de givne omstændigheder.

På økonomiudvalgsmødet tirsdag var der flertal for at følge forvaltningens anbefaling - altså at rive fælleshuset ned. SF, DF og R undlod at stemme. Kenni Flink (Alt.) og Helge Bo Jensen (Enh) deltog ikke i mødet.

Sagen skal som sagt endeligt behandles af kommunalbestyrelsen.