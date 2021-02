Får støtte til at åbne kreativt værksted i Frivilligcentret

Tanken med værkstedet er at tilbyde et fællesskab for en bred målgruppe, hvor der er plads til, at mange forskellige interesser kan dyrkes. Værkstedets overordnede mål er at fremme mental sundhed gennem meningsfulde aktiviteter, der laves i fællesskab med andre. Alle kan deltage, og det er gratis at være med.

Komme lokalsamfundet til gode

Målet er, at der en gang om måneden laves introduktioner til et håndværk eller anden kreativ aktivitet.

Her er der teknikker at lære og gode råd at få til at komme godt i gang med at udfolde sig kreativt. Desuden er der altid frivillige i værkstedets åbningstid, der står klar til at hjælpe.

"To gange om året vil værkstedet lave projekter, som skal komme lokalsamfundet til gode. Det kunne f.eks. være, at daginstitutionerne ønsker sig nyt legetøj, at de ældre på plejehjemmene trænger til noget flot til væggene eller noget helt tredje. Det vigtigste for de fælles projekter er at kunne lave aktiviteter, der giver mening og er til glæde og gavn for flest muligt", fortæller Jo Rostgaard Christensen.