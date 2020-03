Få overblik: Coronavirus-smittefare fører til aflysninger

Aflysninger og gennemførelser

Men nogle arrangementer er allerede aflyst.

I skrivende stund gælder det:

To skolekoncerter i marts på Herstedøster skole er aflyst.

’Alle kan synge’ forårskoncerten og generalprøven før koncerten 18. marts er udsat til en endnu ikke fastsat dato. Begge skulle holdes i MusikTeatret.

I MusikTeatret følger man situationen tæt. Der kan ske ændringer i programmet, og det får billetkøberne direkte besked om, såfremt det er muligt.

Indtil nu er meldingen:

Villads fra Valby 11. marts gennemføres.

The Greatest Love Of All 14. marts gennemføres.

Opera: Bortførelsen fra Serraillet 24. marts gennemføres.

Nicolaj Stockholm 3. april er udsolgt. Man vurderer situationen, men planen er at gennemføre, med mindre tingene ændrer sig.

Stardance studio Danseevent 29. marts er aflyst.

Tre etniske koncerter i april på hhv. iransk, tyrkisk og indisk er aflyst i samarbejde med arrangørerne.

Biograferne spiller normalt.

Der er vådservietter og afspritning i MusikTeatrets biograf- og teaterfoyer.