Få historien om den smukke, røde rytterskole i Herstedvester

Rytterskolerne i Danmark opstod som en kongelig gestus for 300 år siden

Albertslund Posten - 01. juni 2021 kl. 06:50 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

I Herstedvester har vi et smukt eksempel på, hvordan en rytterskole er blevet sat i stand og stadig i dag udgør en vigtig del af lokalområdet. Det røde stråtækte hus i Storstræde 22 blev brugt som skole frem til 1912, hvor skolebygningen blev indrettet til brugsforening. I 1984 købte menighedsrådet i Herstedvester bygningen, der i dag fungerer som menighedshus.

Men hvad er egentlig historien bag Rytterskolen? Eller rettere rytterskolerne - for der blev opført 241 af dem helt tilbage i Frederik IV's tid.

Susanne Gamborg, cand. agro. Og praktikant ved Herstedvester kirke fortæller her historien.

50 år er noget særligt 50 år er noget særligt. Noget, der virkelig kan være værd at fejre. Som kongelig har man mulighed for at gøre noget helt ekstraordinært. Da vores kronprins i 2018 rundede de 50, var den mest omtalte del af fejringen nok Royal Run, hvor den atletiske Frederik satte fut i en masse af sine kommende undersåtter. Løbet og den officielle Royal Run app skulle fungere som Inspiration og motivation for dem, der gerne vil have mere bevægelse ind i deres dagligdag.

Da tronarvingens fjerne forfader og navnebror, Frederik IV, i 1721 rundede de 50, havde han allerede været konge i over 20 år, og livsvilkårene for hans undersætter var en ganske anden. Den nordiske Krig var lige overstået, Grønland var ved at blive kristnet af Hans Egede og i Danmark skulle kunsten at læse i Bibelen og Luthers Katekismus ikke længere forbeholdes et fåtal. Den enevældige konges runde fødselsdag skulle dog også markeres. I hvert fald benyttede han lejligheden til at beordre opførslen af rytterskoler på hans jorder landet over. Primært i hovedstadsområdet, hvor befolkningen også dengang boede tættere end i resten af landet.

241 ens skoler Den stærkt religiøse konge oprettede i alt 241 små, helt ens rytterskoler på de områder, han rådede over, det såkaldte krongods. I landsbyerne her boede ryttersoldaterne, der skulle stille i tilfælde af krig. Skolerne var almueskoler for soldaternes og bøndernes børn, men der var langt fra mulighed for at sende alle børn i skole. Først i 1814, da endnu en visionær Frederik (VI)- 4 år inden han blev 50 - gav Danmark en landsdækkende folkeskole. Det blev nu lovfæstet, at alle børn skulle undervises fra deres syvende år til konfirmationen i religion, skrivning, læsning (herunder geografi og historie), regning, sang og om muligt gymnastik.

Ingen står i dag Ingen af rytterskolerne står i dag, som de så ud, da de blev opført i perioden mellem 1722 og 1727. Mange er revet ned eller ombygget til ukendelighed. Et fåtal eksisterer dog stadig i en form, der er nogenlunde i overensstemmelse med det oprindelige udseende. 5 af de bevarede skoler er fredede. Sandstenstavlerne, der var indmuret over døren til de kongelige skoler, er i høj grad bevaret. Mange er opsat som mindeplader på ydermure i senere skoler.

Når vores kronprins nu om dage er i stand til at nå ud til så mange danskere med sit budskab om at få mere bevægelse ind i en ofte stillesiddende dagligdag, skyldes det i høj grad hans forgængeres visioner. Skolegang og læsefærdigheder er essentielt i et demokratisk samfund.

300 år skal markeres Det er svært at forestille sig Herstedvester uden sine gamle bygninger, og heldigvis bliver der passet godt på dem. Kirkeværge Inge-Lise Nørklit Larsen og resten af menighedsrådet er til stadighed i gang med at planlægge vedligeholdelse, moderniseringer og aktiviteter i Rytterskolen. Det kommende år bliver markeringen af bygningens 300 års eksistens markeret på forskellig vis. Der er meget at glæde sig til og over.