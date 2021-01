Se billedserie Gymnasiet lå engang her i bygningen, som oprindeligt hed Sydskolen. Nu er gymnasiet flyttet til den nye bygning ved Kongsholmcentret, og lokalerne er udlejet til FGU Vestegnen. Foto: Arkivfoto

FGU Vestegnen rykker ind i den gamle Sydskole

FGU Vestegnen flytter sine afdelinger Albertslund/Glostrup samt sin administration til Albertslund

18. januar 2021

Siden Vestskoven Gymnasium rykkede fra lokalerne i den tidligere Sydskolen og ind i den nye bygning ved siden af Kongsholmcentret, har gymnasielokalerne stået tomme.

Men det er slut nu. FGU Vestegnen har indgået en aftale med Albertslund Kommune om at leje sig ind her. Lejeaftalen er godkendt af kommunalbestyrelsen.

I forvejen er skolens anden halvdel benyttet af Albertslund Musikskole og dele af Albertslund Unge Center.

Det er FGU

FGU Vestegnen (Forberedende GrundUddannelse) blev etableret i september 2018 og udspringer af de fire tidligere Produktionshøjskoler. Det er et nyt uddannelsestilbud for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Uddannelsen tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser. FGU Vestegnen udbyder 3 spor og en lang række faglige temaer og almene fag.

FGU Vestegnen er en af de største af de nye FGU-institutioner i Danmark og dækker 7 kommuner; Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

Ny struktur forpligter Det er FGU Vestegnens afdeling Albertslund/Glostrup, der har set på nye lokaler.

Direktør Hanne Fischer forklarer:

"I tiden som produktionshøjskole var vi meget fokuseret på vores værkstedsdel. Med den nye struktur forpligter vi os også til at tilbyde undervisning i de grundlæggende fag som dansk, matematik og naturfag. Det skal kvalificerede eleverne til at tage en videre faglig uddannelse eller til beskæftigelse. Vi får dermed brug for flere lokaler til undervisning og til eksaminer, end vi havde tidligere på Sydvestvej i Glostrup", siger Hanne Fischer.

"Derfor kiggede jeg rundt i alle de syv kommuner, vi dækker, for at se på nye, velegnede lokaler. Lokalerne i Albertslund er virkelig velegnede, og har samtidig den fordel, at de ligger i en campus, hvor der i forvejen er unge og uddannelsesmiljøer lige om hjørnet. Desuden er der god infrastruktur - let adgang til tog og busser. Det betyder også meget", siger Hanne Fischer.

De unge skal være med I løbet af foråret vil FGU Vestegnen rykke ind i de tidligere gymnasielokaler.

"Vi skal bruge tiden indtil skolestart 1. august til at finde ud af, hvordan vi bedst kan indrette os. Det skal ske i tæt samspil med de elever der skal gå der. Vi ønsker ikke, at det skal være et pænt og poleret miljø. Der skal være den atmosfære og de ting, som de unge ønsker. Eleverne skal sættes deres klare aftryk på den nye lokalitet", understreger Hanne Fischer.

Cirka 200 elever skal have deres daglige gang på den nye lokalitet. Det bliver Albertslund/Glostrup afdelingen der rykker ind sammen med FGU Vestegnens fællessekretariat.