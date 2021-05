Se billedserie Morten Søndergaards bog ?Forsøg på at aflytte et sted i Paris?. Foto: Albertslund Bibliotek

Et sted i Paris: På vandretur med litteraturen og biblioteket

Simon Lund Petersen fortæller om Morten Søndergaards bog 'Forsøg på at aflytte et sted i Paris'

Albertslund Posten - 19. maj 2021

Biblioteket inviterer onsdag den 26. maj igen på en hyggelig vandretur med litteraturen i Albertslund. Sammen går man på en udvalgt rute i Albertslund og hører undervejs uddrag af litteratur, der på forskellig vis handler om at opleve landskabet.

Guiden er litteraturformidler Simon Lund Petersen, og denne gang har han Morten Søndergaards bog 'Forsøg på at aflytte et sted i Paris' med under armen.

Digteren Morten Søndergaard gik i februar 2020 rundt i Paris og forsøgte at indfange baggrundsstøjen fra en af byens store åbne pladser. Han spurgte han sig selv: Hvordan lyder et sted? Og er det mulig at beskrive lydenes verdener, mens de passerer forbi?

På turen rundt i Albertslund kan man høre om Søndergaards poetiske forsøg på at være 'kraniemikrofon' for omgivelserne. Og måske selv få et nyt øre for omgivelsernes lyde i Albertslund?

Man behøver ikke at kende bog eller forfatter i forvejen -man skal blot dukke op og gå med! Turen er gratis og starter ved Albertslund Bibliotek kl. 17.

Turen om Morten Søndergaard er den anden af tre litterære gåture arrangeret af biblioteket i maj og juni. Den sidste finder sted 9. juni.