Transportminister Benny Engelbrecht: "Jeg er meget begejstret for alt, også selvkørende busser, der kan løfte den kollektive trafik og få folk til at stille bilen".

Erfaringer med selvkørende minibus kan bruges i Hersted Industripark

"Der er spændende perspektiver i at det rykker sig, så vi er klar med førerløse shuttles når letbanen kører i 2025, så kan vi klogt få passagerne hele vejen ud, hvor de skal hen. Det vil være et stærkt alternativt til bilen, så vi kan finde en grønnere vej, der samtidig kan hjælpe til mindre trængsel på vejene."

Spændte på testen

"Vi har været spændte på at få lov til at teste shuttlen, så vi i fremtiden kan give borgerne en ekstra service i den kollektive trafik. Vi forestiller os, at den selvkørende shuttle er et godt supplement til eksempelvis den kommende letbane i hovedstadsområdet. Med shuttlen kan passagerne komme det sidste stykke fra stationen til arbejde, studie eller hjem," siger Kenneth Jørgensen, seniorprojektleder for LINC i Gate 21.